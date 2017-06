Esordio amaro per per Capello, sconfitto dal Chanchun Yatai nella sua prima gara nella Chinese Super League. Il Jiangsu rimane al penultimo posto.

2 ore fa di Paolo Gaetano Franzino

Inizia con una sconfitta tra le mura amiche dell'Olympic Sports Center di Nanchino l'avventura cinese di Fabio Capello alla guida del Jiangsu. Nel giorno del suo 71° compleanno, l'ex tecnico del Milan perde lo scontro diretto nella lotta salvezza contro il Changchun Yatai per colpa di un autogol di Yang Boyu.

Le scelte di Capello

Per l'esordio in Chinese Super League, Don Fabio disegna la squadra con un 4-4-1-1, senza Ramires ma con il tandem offensivo formato da Alex Teixeira e Roger Martinez. In porta va Gu Chao, portiere di riserva nella precedente gestione di Yong-Soo Choi. Sull'altra panchina, Jingang si affida ai due stranieri Huszti e Ighalo, quest'ultimo attaccante con un passato tra le fila di Udinese e Cesena.

Primo tempo

Già dai primi minuti si capisce che il punto debole della squadra di Suning è rappresentato dai calci piazzati. Al 10' Ismailov mette paura ai tifosi di casa con un colpo di testa su calcio d'angolo; al 16', sempre dagli sviluppi di un corner, Boyu devia il pallone nella propria porta nel tentativo di anticipare Sun Jie.

Capello richiama i suoi, che nella mezz'ora finale del primo tempo riescono a creare varie occasioni da gol, trovando in successione: la deviazione di Jie sul tiro di Roger Martinez, le respinte del portiere Yake sulla punizione di Song e sul tentativo di Wu Xi e il palo sulla conclusione di Ji Xiang.

Secondo tempo

All'intervallo il tecnico del Jiangsu inserisce l'offensivo Pengfei, ma escluso il tiro di Xiaotian i biancoblu faticano a raggiungere la porta avversaria. Sono dunque gli ospiti a creare i maggiori pericoli, con lo scatenato Ighalo bravissimo a ripartire in contropiede ma meno nel finalizzare: come al 58', quando preferisce fare tutto da solo, finendo per guadagnare un calcio d'angolo, piuttosto che passare il pallone a Tan Long, completamente libero di fronte al portiere.

Il centravanti nigeriano non trova in seguito lo specchio della porta al 66', mentre all'85' la sua conclusione viene parata da Chao.

Chinese Super League, 13° giornata

Finisce quindi con un sorriso amaro, catturato prontamente dalle telecamere, l'esordio di Capello nel campionato cinese. Dovrà lavorare tanto il tecnico italiano, penultimo in classifica a tre punti dall'Henan quattordicesimo.

Questi gli altri risultati di giornata: Guangzhou R&F-Shanghai SIPG 1-1, Beijing Guoan-Tianjin Teda 2-0, Liaoning-Shandong 0-3.