La grande atletica completa il trittico scandinavo con la sesta tappa della Diamond League di Stoccolma, che segue di pochi giorni i Paavo Nurmi Games di Turku del World Challenge e il meeting di Oslo.

un'ora fa di Diego Sampaolo

Lo storico stadio olimpico dei Giochi del 1912 riapre le porte all’atletica per il Bauhaus Galan (in onda su Fox Sports HD oggi pomeriggio dalle 16 alle 18). L’impianto costruito in mattoni rossi situato in uno dei tanti parchi della capitale svedese a poche fermate dalla stazione ferroviaria ha ospitato il più importante meeting del paese scandinavo dal 1967 ed è stato il teatro di ben 83 primati del mondo. Per la prima volta il meeting si svolgerà di pomeriggio.

Diamond League: i protagonisti delle gare del Bauhaus Galan

Bauhaus Galan

Salto in lungo maschile (ore 16.50)

Luvo Manyonga è una delle star assolute della stagione dopo l’incredibile inizio nel quale ha stabilito le quattro migliori prestazioni mondiali del 2017, tutte oltre la barriera degli 8.60m. Dopo aver migliorato il record africano in due occasioni con 8.62m a Pretoria e 8.65m a Potchefstroom, Manyonga ha vinto la prima gara di lungo della Diamond League a Shanghai con 8.61 e si è ripetuto con un altro favoloso 8.62m a Hengelo. Il record del meeting detenuto da Ivan Pedroso di 8.59m stabilito nel 1997 potrebbe avere le ore contate. Saranno presenti anche i connazionali Rushval Samaai (secondo ai campionati sudafricani alle spalle di Manyonga con 8.49m e secondo a Hengelo con 8.34m) e Godfrey Khotso Mokoena (ex primatista africano fino a quest’anno con 8.50m) e i padroni di casa Michel Torneus, atleta nato da madre svedese e padre congolese salito sulla ribalta in due occasioni degli Europei Indoor (secondo a Goteborg 2013 e primo a Praga 2015) e Andreas Otterling (terzo agli Europei indoor di Praga) in una sorta di sfida Sudafrica-Svezia. Completano il quadro dei protagonisti il ceco Radek Juska, primatista europeo stagionale con 8.29m, l’australiano Fabrice Lapierre, argento ai Mondiali di Pechino 2015, e l’uruguaiano Emiliano Lasa (8.19m di personale).

Luvo Manyonga

Salto in alto femminile (ore 16.07)

Il salto in alto ha sempre avuto una grande tradizione a Stoccolma fin dal 1987 quando lo svedese Patrick Sjoberg realizzò il record mondiale con 2.42m, prestazione ancora imbattuta come primato dello stadio. Il record del meeting della gara femminile stabilito nel 2007 da Blanka Vlasic festeggia il decimo anniversario il prossimo Agosto. La star del meeting sarà la russa Mariya Kuchina Lasitskene, che è tornata a gareggiare a livello internazionale con cinque successi a Eugene, Opole, Roma, Hengelo e Turku. La campionessa mondiale di Pechino 2015 ha realizzato le migliori tre prestazioni mondiali dell’anno con 2.04m a Hengelo, 2.03m a Eugene e 2.00m a Roma. La ventiquattrenne russa rinnoverà il duello con l’amica-rivale Alessia Trost, che ha sempre fatto bene a Stoccolma ottenendo un quinto posto nel 2014 e un secondo posto nella passata edizione quando si impose la spagnola Ruth Beitia in una giornata caratterizzata dalla pioggia e dal freddo autunnale.

Alessia Trost

L’atleta azzurra, che ha iniziato la stagione con un incoraggiante quarto posto con 1.91m al Golden Gala, sta assimilando i nuovi metodi di allenamento del coach Marco Tamberi. Il cast propone anche la bulgara Mirela Demireva, argento olimpico ed europeo nel 2016, la polacca Kamila Lichwinko e l’ucraina Yuliya Levchenko, rispettivamente seconda terza al Golden Gala con 1.96m e 1.94m, la giovane ceca Michaela Hruba, campionessa mondiale under 18 a Cali 2015 e under 20 a Bydgoszcz 2016, e le svedesi Sophie Skoog (settima alle Olimpiadi di Rio e allieva di Stefan Holm, campione olimpico di Atene 2004) e Erka Kinsey, campionessa europea juniores a Hengelo 2007.

Alessia Trost:

Prima lavoravo di più sulla forza, ora faccio affidamento sulla velocità e sulla reattività. Cambiare meccanica e adattarsi è complicato ma sono convinta che sia la strada giusta. Ho perso massa muscolare e ho perso alcuni chili. Ho acquisito in dinamicità e mi muovo meglio. Lavoro spesso insieme al mio compagno di allenamenti Gimbo Tamberi. Come suo padre Marco, ha una carica pazzesca. E’ molto stimolante lavorare al loro fianco.

100 metri maschili (ore 17.40)

André De Grasse è lo sprinter candidato a prendere il posto di Usain Bolt, una volta che il fuoriclasse giamaicano appenderà le scarpe al chiodo dopo i Mondiali di Londra. Il ventiduenne canadese vinse il bronzo sui 100 metri e l’argento sui 200 metri a Rio de Janeiro alle spalle della Freccia giamaicana. Nella semifinale olimpica dei 200 metri Bolt e De Grasse diedero vita ad uno straordinario duello nel quale il canadese perse di due centesimi di secondo ma realizzò il record canadese con uno straordinario 19”80. Sui 100 metri la giovane stella dell’Ontario vinse il bronzo con 9”91 ripetendo lo stesso piazzamento dell’anno precedente ai Mondiali di Pechino. De Grasse arriva a Stoccolma in buone condizioni di forma dopo i successi di Roma sui 200 metri in 20”01 e di Oslo sui 100 metri in 10”01.

André Grasse

André De Grasse:

Non penso a battere Bolt. Non ho ancora vinto alle Olimpiadi o ai Mondiali e non posso dire che diventerò la nuova star della velocità. Devo ancora dimostrare di essere il migliore ma è sempre incoraggiante quando molti mi dicono che posso diventare uno dei migliori sprinter del mondo. E’ sempre interessante parlare con Bolt e imparare da lui su come gestire il programma delle gare e degli allenamenti. Mi dispiace che si ritiri dopo i Mondiali. Ha fatto molto per l’atletica e mi piace molto correre contro di lui ma non penso molto alle nostre sfide. Preferisco concentrarmi sulla mia corsia e sulla perfetta esecuzione della mia corsa.

De Grasse affronterà il britannico Adam Gemili, campione del mondo juniores sui 100 metri a Barcellona 2012 e campione europeo sui 200 metri a Zurigo 2014, l’olandese Churandy Martina, campione europeo ad Amsterdam 2016 e l’ivoriano Ben Youssef Meité, sesto nella finale olimpica di Rio e secondo a Stoccolma lo scorso anno.

Lancio del disco (ore 15.20)

Dopo Shanghai e Oslo si ripeterà l’esperimento di svolgere le gare di lancio del disco maschile e femminile in contemporanea. Nella gara femminile la due volte campionessa olimpica Sandra Perkovic inseguirà il quarto successo allo Stadio Olimpico di Stoccolma dopo le vittorie nel 2012, 2014 e 2016 e il record del meeting di 68.77m stabilito cinque anni fa. Nella passata edizione disputata sotto la pioggia la fuoriclasse croata si impose con la misura di 68.32 davanti alla vice campionessa olimpica francese Melina Robert Michon e alla campionessa mondiale 2015 Denia Caballero (una delle poche in grado di battere Perkovic in una grande manifestazione internazionale a Pechino 2015), due avversarie che ritroverà in pedana Domenica pomeriggio insieme alla cubana Yaimi Perez seconda a Oslo, e alle tedesche Julia Harting (argento agli Europei di Amsterdam) e Nadine Muller, bronzo ai Mondiali di Pechino e autrice di un buon 65.76m in questa stagione al meeting di Halle. Perkovic ha conquistato il secondo successo stagionale a Oslo con 66.79m consolidando la sua leadership nella Road to the Diamond League final.

Christoph Harting

Nella gara maschile i fratelli Robert e Christoph Harting, campioni olimpici rispettivamente a Londra 2102 e a Rio 2016, rinnovano il duello di Oslo. Robert ha dominato il lancio del disco nella prima parte di questo decennio vincendo anche tre titoli mondiali consecutivi a Berlino 2009, Daegu 2011 e a Mosca 2013 e due ori europei a Helsinki 2012 e a Zurigo 2014 ma negli anni successivi la sua carriera è stata frenata da un grave infortunio. Christoph ha seguito le orme del fratello vincendo il titolo olimpico con un lancio da 68.37m all’ultimo tentativo.

Questa misura fu la migliore prestazione mondiale dell’anno per alcune settimane prima che lo svedese Daniel Stahl riuscisse a fare ancora meglio con 68.72m in occasione dei Campionati svedesi diventando il secondo atleta della storia nel suo paese alle spalle dell’ex primatista mondiale Ricky Bruch. in questa stagione Stahl ha già superato il muro dei 68 metri in tre occasioni e ha vinto la tappa di Oslo con 68.06. Secondo il suo allenatore Vesteinn Hafsteinsson, Stahl è pronto a superare la barriera dei 70 metri in un futuro non lontano. Saranno in gara il giamaicano Fedrick Dacres (secondo a Oslo con 67.10m) e il lituano Andrius Gudzius (secondo al mondo in questa stagione con 68.81m e sempre più erede del grande Virgilius Alekna), il campione mondiale e argento olimpico Piotr Malachowski e il vice iridato Philip Milanov, primo a Shanghai.

110 ostacoli maschili (ore 17.18)

Il vice campione olimpico di Rio 2016 Orlando Ortega sfida il campione del mondo di Pechino 2015 Sergey Shubenkov e la medaglia d’oro degli Europei Indoor di Belgrado 2017 Andy Pozzi. Nel primo confronto stagionale al Golden Gala Ortega è stato il migliore dei tre ostacolisti in seconda posizione in 13”17 precedendo Shubenkov di quattro centesimi di secondo e Pozzi di sette centesimi. Pozzi è stato il protagonista indiscusso della stagione indoor nella quale ha stabilito il record personale sui 60 ostacoli con 7”43 al meeting di Birmingham.

Orlando Ortega

A livello outdoor l’ostacolista di origini comasche ha eguagliato il record personale con 13”19 a Eugene. Alla fine della passata stagione il suo storico allenatore Malcolm Arnold è andato in pensione dopo una lunga carriera di coach, nella quale guidò Colin Jackson al record del mondo di 12”91 ai Mondiali di Stoccarda (ancora imbattuto come record europeo). Pozzi si è trasferito da Bath a Loughborough per allenarsi con il gruppo di Benke Blomqvist. Colin Jackson ha parlato in modo entusiasta di Pozzi indicando nel giovane ostacolista britannico come possibile suo successore al record europeo. Gli altri protagonisti saranno il polacco Damian Czykier (13”28 al recente meeting di Bydgoszcz) e il sudafricano Antonio Alkana, che ha migliorato il record africano al meeting di Praga con un ottimo 13”11.

400 ostacoli maschili (ore 16.03)

Il giovane talento norvegese Karsten Warholm cerca il bis dopo la fantastica vittoria di Oslo, dove ha stabilito il miglior tempo europeo stagionale con 48”25. Warholm ha iniziato la carriera come decatleta vincendo il titolo mondiale under 18 nell’octathlon a Donetsk 2013. Due anni dopo ha vinto il doppio argento sui 400 metri e nel decathlon agli Europei Under 20 a Eskilstuna 2015. Negli allenamenti per il giavellotto delle prove multiple si è affidato ai consigli del grande giavellottista norvegese Andreas Thorkildsen. Alle Olimpiadi di Rio de Janeiro Warholm ha mancato l’ingresso nella finale per appena 17 centesimi di secondo con 48”49 nella semifinale.

Karsten Warholm

Lo statunitense Bershawn Jackson insegue il terzo successo a Stoccolma dopo i primi posti nel 2005 e nel 2010 nella sua ultima gara in questo stadio prima di chiudere la sua eccellente carriera a fine stagione e di dedicarsi alla carriera di allenatore di giovani talenti. Il campione mondiale di Helsinki 2005 e vincitore della Diamond League 2015 avrà come avversari principali il turco di origini cubane Yasmani Copello, campione europeo ad Amsterdam e bronzo olimpico a Rio nel 2016, il francese Mamadou Kasse Hann, secondo nelle liste europee stagionali con l’ottimo 48”40 realizzato al meeting di Ginevra, l’estone Rasmus Magi, secondo agli Europei di Zurigo 2014 e sesto alle Olimpiadi di Rio 2016, e il sudafricano Louis Van Zyl, bronzo ai Mondiali di Daegu 2011.

800 metri femminili (ore 17.53)

La gara sul doppio giro di pista femminile concluderà il pomeriggio. Saranno in gara la medaglia d’argento olimpica di Rio Francine Nyonsaba del Burundi e la canadese Melissa Bishop, seconda ai Mondiali di Pechino e quarta alle Olimpiadi di Rio in 1’57”02. Nyonsaba si è classificata terza a Eugene in 1’59”10 e seconda a Oslo con il personale stagionale di 1’58”18. Attenzione anche alla svizzera Selina Buchel, campionessa europea indoor per la seconda volta consecutiva lo scorso Marzo a Belgrado e detentrice della migliore prestazione europea dell’anno con l’ottimo 1’59”46 a Eugene.

La ventiseienne di San Gallo ha migliorato anche il record personale sui 400 metri a Basilea con 53”53. Tra le tante protagoniste di buon livello in gara nella capitale svedese vanno annoverate la scozzese Linsey Sharp, sesta alle Olimpiadi di Rio, la polacca Angelika Chicocka, campionessa europea sui 1500m ad Amsterdam 2016, la svedese Lovisa Lindh, terza agli Europei 2016 sugli 800m e quarta a Oslo con il seasonal best di 1’59”23, la cubana Rose Mary Almanza (1’57”70 di primato personale) e la giovane islandese Anita Hinriksdottir, medaglia d’oro ai Mondiali under 18 di Donetsk e agli Europei Under 20 di Rieti nel 2013.

1500 metri maschili (ore 17.28)

Asbel Kiprop, tre volte campione mondiale e vincitore di tre edizioni della Diamond League, torna in pista dopo la prova non brillante di Eugene a causa di alcuni problemi fisici. Il fuoriclasse keniano affronterà il rappresentante del Barhein Alsadir Mikhou, atleta rivelazione di questo inizio di stagione con i successi sui 1500 metri ad Hengelo con il record personale di 3’31”34 e di Turku sui 3000 metri in 7’44”36, il gibutiano Ayanleh Souleiman, campione del mondo indoor di Sopot 2014 e vincitore a Stoccolma nel 2015, il keniano Timothy Cheruiyot, quinto a Doha sui 1500m in 3’32”87 e terzo a Eugene sul miglio in 3’49”44, il marocchino Abdelati Iguiger, terzo ai Mondiali di Pechino 2015 e sesto alle Olimpiadi di Rio 2016, il polacco Marcin Lewandowski, campione europeo indoor sui 1500m a Belgrado 2017 e vincitore a Stoccolma sugli 800m nel 2010, il ceco Jakub Holusa, campione europeo indoor a Praga nel 2015 e il tedesco di origini etiopi Homyu Tesfaye, quinto ai Mondiali di Mosca 2013 e l’australiano Ryan Gregson, autore di un record personale di 3’31”06 stabilito a Montecarlo nel 2010.

Asbel Kiprop

Salto con l’asta femminile (ore 16.38)

Stoccolma rinnova la sfida di Oslo tra la campionessa mondiale di Pechino Yarisley Silva, la giovane neozelandese Eliza Mccartney, medaglia di bronzo a Rio 2016 e primatista dell’Oceania con un eccellente 4.82m, la svizzera Nicole Buchler, sesta a Rio e quarta ai Mondiali Indoor di Portland 2016, la tedesca Lisa Ryzih, argento agli Europei di Amsterdam 2016 e agli Europei Indoor di Belgrado 2017 con 4.75m e sorella minore dell’ex astista Anastasija Ryzih e la russa Anzhelika Sidorova, campionessa europea a Zurigo 2014. Silva arriva a Stoccolma in ottime condizioni di forma dopo il successo di Oslo con 4.81 davanti a Sidorova (4.75m).

L’attenzione del pubblico di casa sarà concentrata sulla svedese Angelica Bengtsson, grande talento giovanile con vittorie prestigiose alle Olimpiadi Giovanili di Singapore 2010, ai Mondiali allievi 2009 di Bressanone e ai Mondiali under 20 di Moncton 2010. Angelica, figlia di padre svedese e madre brasiliana, salì sulla ribalta proprio a Stoccolma nell’inverno 2011 quando realizzò il record mondiale indoor juniores per ben tre volte saltando 4.53m, 4.58m e 4.63m nel meeting disputato nella celebre Globen Arena. A proposito di giovani talenti sono da segnalare anche la primatista canadese Alysha Newman (4.71m) e la venezuelana Robelys Peinado, campionessa mondiale under 18 a Donetsk 2013.

400 metri maschili (ore 16.33)

Grande favorito è il giovane specialista delle Bahamas Steven Gardiner, che ad inizio stagione ha stabilito il record nazionale con 44”26 e ha vinto la prima tappa della Diamond League a Doha in 44”64. Sarà interessante seguire Gardiner contro il giovane talento del Botswana Baboloki Thebe, vincitore a Oslo in 44”95, il ceco Pavel Maslak, tre volte campione europeo indoor nel 2013, 2015 e 2017 e terzo a Oslo, il britannico Matthew Hudson Smith, ottavo nella finale olimpica di Rio in 44”61 (dopo aver corso in un eccellente 44”48 in semifinale) e secondo a Oslo, il belga Kevin Borlée, campione europeo a Barcellona 2010, oro con la staffetta 4x400 ad Amsterdam 2016.

Steven Gardiner

200 metri femminili (ore 17.08)

L’ivoriana Murielle Ahouré, la prima sprinter africana della storia in grado di salire sul podio ai Mondiali in occasione del doppio argento ai Mondiali di Mosca, ha i favori del pronostico dopo l’eccellente 10”83 sui 100 metri realizzato al meeting statunitense di Monteverde, con il quale occupa il secondo posto delle liste mondiali dell’anno alle spalle del 10”78 di Elaine Thompson. A Oslo Ahouré si è classificata seconda sui 200 metri in 22”74. Le protagoniste europee saranno la bulgara Ivet Lalova Collio, doppio argento agli Europei di Amsterdam sui 100m e sui 200m e la giovane tedesca Rebekka Haase, doppia campionessa europea under 23 sui 100m sui 200m e nella staffetta 4x100 a Tallin 2015 e vincitrice con la 4x100 tedesca ai Mondiali di staffette a Nassau.

3000 siepi maschili (ore 16.52)

Il giovane marocchino Soufiane El Bakkali cerca la prima vittoria in Diamond League dopo l’eccellente secondo posto al Golden Gala con il record personale di 8’05”17 alle spalle del campione olimpico Conseslus Kipruto. El Bakkali sfiorò il podio alle Olimpiadi di Rio con il quarto posto in 8’14”35. Lo scorso inverno l’atleta che si caratterizza per la sua notevole altezza di 1.88m, insolita per un mezzofondista marocchino, si classificò secondo alla Cinque Mulini di San Vittore Olona. Gli altri atleti di spicco saranno il francese Yohan Kowal, campione europeo a Zurigo 2014, il marocchino Hicham Sigueni, primo a Stoccolma con il record personale di 8’16”54, i tre keniani Nicolas Bett, Clement Kemboi e Lawrence Kipsang e il polacco Krystian Zalewski, argento agli Europei di Zurigo 2014.

Soufiane El Bakkali

3000 metri femminili (ore 16.14)

Margherita Magnani scende di nuovo in pista sul palcoscenico della Diamond League dopo aver sfiorato il minimo per i Mondiali di Londra sui 1500 metri con 4’07”99. La trentenne romagnola ha stabilito il record personale sui 3000 metri con 8’51”82, mentre sulla pista di Stoccolma ha già corso nell’edizione del 2015 proprio sui 3000m fermando il cronometro in 9’02”08. L’allieva di Vittorio Di Saverio sarà impegnata contro un cast di buon livello che comprende la svedese di origini eritree Meraf Bahta, campionessa europea sui 5000m a Zurigo 2014 e argento nella manifestazione continentale ad Amsterdam 2016 e l’altra beniamina locale Sarah Lathi, dodicesima sui 10000m alle Olimpiadi di Rio con il record nazionale di 31’28”43.