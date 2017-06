Un gol per tempo di Scavone e Nocciolini regalano la serie cadetta agli emiliani: dopo il fallimento è la seconda promozione consecutiva.

Dal fallimento alla resurrezione. Dopo aver vinto (senza sconfitte) il campionato di Serie D al suo primo anno dopo la rifondazione, il Parma si ripete anche in Lega Pro, vincendo la finale dei Playoff contro l'Alessandria e staccando il biglietto per il prossimo torneo di Serie B.

Parma promosso in Serie B

Una cavalcata staordinaria, certamente più dura rispetto a quella dell'anno precedente, in cui solo il Venezia di Filippo Inzaghi è riuscito a fare meglio vincendo il girone B di Lega Pro e guadagnandosi l'accesso diretto alla Serie B.

Al Parma di D'Aversa è servita sofferenza supplementare per raggiungere il traguardo. A partire dagli ottavi di finale dei Playoff contro il Piacenza (0-0 al Garilli, 2-0 al Tardini) e i quarti con la Lucchese, due sfide vinte entrambe all'andata e al ritorno 2-1.

Poi la semifinale thrilling con il Pordenone, superato solo ai calci di rigore dopo aver pareggiato 1-1 nei 120 minuti. E per concludere la finalissima di fronte a una squadra forte e piena di giocatori di categoria superiore come l'Alessandria.

La finale con l'Alessandria

La gara all'Artemio Franchi, di fronte a 16400 spettatori (tra cui anche l'ex Hernan Crespo), è combattutissima ed equilibrata, si sblocca grazie a una vera magia di uno degli uomini più attesi, Emanuele Calaiò, che all'11' salta Gozzi sulla linea di fondo e con il destro serve un confetto all'accorrente Scavone: l'ex Pro Vercelli si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e insacca di testa alle spalle di Vannucchi.

Appena un minuto prima del gol del Parma, l'altro big in campo, Gonzalez, aveva sprecato un'occasionissima con un potenziale 2 contro 1. Anche dopo il vantaggio la partita resta equilibrata, ma l'Alessandria fatica a costruire delle vere occasioni pericolose.

È invece il Parma a sfiorare il raddoppio con Calaiò, ma l'ex attaccante del Napoli non è abbastanza cattivo sotto porta e il primo tempo si chiude con gli emiliani in vantaggio 1-0:

Siamo partiti subito bene - dice capitan Lucarelli - e abbiamo trovato il vantaggio. C'è stata anche l'opportunità di andare sul 2-0 e non ci siamo riusciti. Loro sono fortissimi davanti, non dobbiamo concedere nulla. Dobbiamo cercare di chiuderla prima possibile.

La festa al triplice fischio

Nel secondo tempo la partita riparte con l'Alessandria più propositiva, ma è ancora il Parma a colpire, al 21' del secondo tempo, con una carambola che Manuel Nocciolini (13esimo gol in stagione) riesce a sfruttare, grazie alle indecisioni della difesa dei piemontesi, incapace di liberare l'area.

Al 26' la squadra di Pillon va vicinissima al gol che potrebbe riaprire la partita con un colpo di testa da distanza ravvicinata del capitano Sosa, ma l'incornata termina alta sopra la traversa.

L'Alessandria ci prova, Pillon manda in campo anche Evacuo che garantisce più fisicità in area di rigore, ma la difesa del Parma guidata da Lucarelli non si scompone e riesce a sventare ogni tentativo degli avversari. La partita scivola così, anche con un po' di nervosismo in campo (espulso Gozzi nel recupero), fino al triplice fischio, che scatena la festa dei ducali, di nuovo in Serie B a soli due anni dal fallimento. Questo il commento di mister D'Aversa: