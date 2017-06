Passeggiata delle Furie Rosse nella partita di esordio: la stella del Real Madrid ha illuminato la serata con una tripletta, in gol anche Saul e Deulofeu su rigore.

0 condivisioni 0 stelle

22 minuti fa di Daniele Rocca

Tutto troppo facile. Questa Spagna è di un'altra categoria. Va bene essere favoriti per la vittoria degli Europei Under 21, ma così è troppo. Contro la Macedonia è bastato un super primo tempo per mettere in chiaro le cose, prima di infierire nella ripresa. Squadra organizzata, cinica e soprattutto che si diverte a dare spettacolo.

Probabilmente non ha giocato al meglio delle sue possibilità. Non è servito contro un avversario troppo inferiore. La nazionale macedone ha avuto le sue occasioni (Babunski ha colpito la traversa), ma la forza della Spagna era fuori portata.

A brillare è stata la stella con la maglia numero 11: Marco Asensio. Il gioiellino del Real Madrid, a segno anche nella finale di Champions League con la Juventus, ha messo a segno una tripletta. E che tripletta. Un gol più bello dell'altro: precisione, potenza, fantasia. Non sarà facile per nessuno contro questa Spagna.

¡FINAL! Primeros tres puntos en el Europeo tras una EXHIBICIÓN DE JUEGO Y PEGADA frente a Macedonia. #ESPMKD #APorLaQuinta #U21EURO pic.twitter.com/wm6fJYhko7 — Selección Española (@SeFutbol) June 17, 2017

Europei Under 21, la tripletta di Asensio

Mai in una fase finale degli Europei Under 21 si era visto un risultato così rotondo all'esordio. Ad aprire le danze ci ha pensato Saul Niguez: il centrocampista dell'Atletico Madrid, alla prima occasione buona, porta avanti i suoi con una rovesciata all'altezza del dischetto (complice l'errore del portiere). Cinque minuti più tardi ci pensa Asensio a raddoppiare: sinistro a giro con il pallone che si insacca morbido all'incrocio dei pali, una magia. C'è spazio anche per Deulofeu che segna senza problemi il 3-0 su calcio di rigore. Record di presenze e di gol (17 reti in 33 apparizioni).

📷 GALERÍA | Primer y brillante triunfo de la @SeFutbol Sub-21 en el Europeo. #APorLaQuinta. Todas las fotos, aquí 👉https://t.co/zDfi0fCgST pic.twitter.com/J1o2yiE4Bq — Selección Española (@SeFutbol) June 17, 2017

Nella ripresa è Asensio - show. Prima con una botta ad incrociare che non lascia scampo ad Aleksovski (tiro leggermente deviato), poi con una serpentina conclusa con un tiro sotto l'incrocio. La tripletta è servita. Un incubo per la difesa della Macedonia, che tira un sospiro di sollievo a 10 minuti dalla fine. Celades lo richiama in panchina per lasciare spazio a Oyarzabal, quello che doveva fare lo ha fatto. Tre gol all'esordio della fase finale degli Europei Under 21. Niente male come biglietto da visita.