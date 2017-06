Durante il primo tempo di Danimarca-Italia il gioco è stato fermato per rimuovere dal campo decine di banconote finte lanciate contro Donnarumma.

1 ore fa

Corre il minuto 36 di Danimarca-Italia, match valido per la prima giornata degli Europei Under 21. La partita viene momentaneamente sospesa perché alcuni tifosi del Milan presenti a Cracovia lanciano in campo dollari finti davanti alla porta di Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero viene preso di mira per aver rifiutato il rinnovo di contratto. Poco prima della sospensione era stato esposto uno striscione che recitava: "Dollarumma".

