Gli azzurrini, inseriti nel Girone C, sono pronti per fare il loro esordio nel torneo. Di Biagio è stato chiaro: "Con questa formula è come un ottavo di finale".

2 ore fa di Daniele Rocca

Il giorno dell'Italia è arrivato. Questa sera allo Stadion Cracovii andrà in scena la sfida tra la Nazionale guidata da Luigi Di Biagio e la Danimarca: gli azzurrini sono inseriti nel Girone C, ad aprirlo nel pomeriggio la sfida tra Germania e Repubblica Ceca.

Il gruppo più equilibrato e impegnativo di questa edizione degli Europei Under 21. Dopo la Spagna di Asensio, Italia e Germania si divido il ruolo di co-protagoniste della competizione. L'importante però è partire con il piede giusto, come chiesto dal ct.

In molti la considerano l'Italia più forte degli ultimi 20 anni, alla pari di quella che vinse gli Europei Under 21 nel 1996. Basta leggere la formazione: spiccano i nomi di Conti, Rugani, Gagliardini, Pellegrini, Berardi, Bernardeschi. Senza dimenticare Donnarumma, che dovrà cercare di mettere da parte i suoi problemi personali e concentrarsi solo sull'azzurro.

Europei Under 21, l'esordio dell'Italia

Non ha un ottimo rapporto con la prima partita l'Italia. Lo dicono i numeri. Negli anni 2000, gli azzurrini hanno vinto la partita d'esordio 2 due volte in 8 edizioni, entrambe contro l'Inghilterra. L'ultima risale agli Europei Under 21 del 2013, quando a decidere la sfida fu un certo Lorenzo Insigne. A quattro anni di distanza, toccherà a Berardi trascinare la squadra.

Il bilancio nella partita inaugurale è comunque in equilibrio: 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte dal 1978 a oggi. Merito sopratutto del dominio che ha caratterizzato gli anni '90, solo successi: due contro la Cecoslovacchia, uno con Spagna e Francia. Poi c'è un precedente che riguarda proprio la Danimarca. Era il 24 maggio del 2006, prima partita del Girone B, terminata con il rocambolesco risultato di 3-3. L'Italia venne salvata da un gol di Rolando Bianchi a tempo scaduto.

Qui Italia

C'è un clima disteso nello spogliatoio azzurro, anche se la pressione non manca. I calciatori sanno che, a dispetto della loro giovane età, ci sono tante aspettative su questo Europeo. L'Italia detiene il record di vittorie (5), seguita dalla Spagna che parte con i grandi della favorita. Ma Di Biagio si è detto sereno, vuole pensare partita dopo partita:

I ragazzi sono concentrati su tutte le partite che devono giocare qui in Polonia. La prima partita è sempre la più importate soprattutto con questa formula del torneo, vale come un ottavo di finale. La Danimarca è una squadra cresciuta tantissimo negli ultimi anni, è molto organizzata e propone un bel calcio.

Il ct va avanti con il 4-3-3 che gli ha permesso di arrivare in Polonia e ha già in mente gli interpreti per la partita inaugurale: in difesa Conti e Barreca presidieranno le fasce, Rugani e Caldara coppia centrale. Pellegrini, Gagliardini e Benassi in mezzo. Berardi e Bernardeschi a supportare Petagna nel tridente offensivo. In porta ovviamente ci sarà Donnarumma: negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di lui. Il mancato rinnovo con il Milan ha fatto il giro del mondo, ma per Di Biagio non ci saranno conseguenze sul rendimento.

Secondo me, per lui, deve essere un motivo di crescita, deve essere un modo per rafforzare la personalità e trovare un equilibrio giusto. Non avrà sicuramente problemi.

Qui Danimarca

Squadra compatta, che fa della difesa il suo punti di forza. Solo 3 gol subiti durante la fase di qualificazione agli Europei Under 21: miglior difesa al pari di quelle dell'Inghilterra e proprio dell'Italia. I danesi però hanno segnato 7 reti in più (24 contro 17), vincendo 9 delle 10 partite disputate. Il tecnico Frederiksen, nonostante la disparità tecnica tra le due nazionali, si è detto fiducioso per la prima partita del torneo:

Non vediamo l'ora di giocare, sappiamo che l'Italia è forte ma ci siamo preparati al meglio.

Il commissario tecnico conferma il modulo, quel 4-2-3-1 che esalta le caratteristiche degli undici titolari. A cominciare dal centravanti, Marcus Ingvartsen, la stella della nazionale danese, intorno al quale si sviluppa tutto il gioco della squadra. Davanti a Hojbjerg, difesa a quattro composta da Holst, Banggard, Maxso, Blabjerg. Due mediani, Christensen e Norgard, alle spalle dei trequartisti, Hjulsager, Andersen e Zohore.

Probabili formazioni

Italia U21 (4-3-3): Donnarumma; Conti, Rugani, Caldara, Barreca; Pellegrini, Gagliardini, Benassi; Berardi, Petagna, Bernardeschi. All.: Di Biagio.

Danimarca U21 (4-2-3-1): Hojbjerg; Holst, Banggard, Maxso, Blabjerg; Christensen, Norgard; Hjulsager, Andersen, Zohore; Ingvartsen. All.: Frederiksen.