un'ora fa di Alessandro Assad

La stagione delle squadre dell'Eurolega è giunta al termine. Come accade ogni anno, con la fine del basket giocato si scatena il mercato, con tutti i suoi movimenti e i rumors che lo caratterizzano. Quasi tutte le trattative sono ancora in fase embrionale, visto che i campionati nazionali sono finiti soltanto da poche ore. In ordine temporale, gli ultimi a terminare l'annata sono stati il Real Madrid, la Stella Rossa e i campioni in carica del Fenerbahce. Gli spagnoli si sono dovuti arrendere al sorprendente Valencia, mentre la squadra turca di Datome ha vinto il campionato mettendo a segno uno storico triplete.

Melli ha salutato il Bamberg nel migliore dei modi

E proprio i campioni d'Europa hanno piazzato il vero primo colpo di mercato: Nicolò Melli. Il giocatore di Reggio Emilia, autore di una stagione di Eurolega a dir poco straordinaria con la maglia del Bamberg, aveva già raggiunto un accordo di massima nelle scorse settimane con il club turco e ora, dopo aver vinto il secondo campionato tedesco di fila, è pronto a firmare un contratto pluriennale con la squadra gialloblu. Sempre la squadra di Obradovic ha offerto un nuovo contratto (con un considerevole aumento) a Kostas Sloukas: sul giocatore greco ci sono Panathinaikos e Olympiacos, viene considerato fondamentale nello scacchiere turco.

I tedeschi del Bamberg, per sostituire l'ex giocatore dell'Olimpia Milano, hanno scelto Luka Mitrovic, ala serba della Stella Rossa di Belgrado. Inoltre la squadra allenata da Andrea Trinchieri ha praticamente chiuso con Bryce Taylor, americano ma con passaporto tedesco, proveniente dal Bayern Monaco. Tornando in Turchia, l'Efes è scatenato sul mercato. L'Anadolu è in trattativa avanzata con Aaron Jackson, che ha lasciato il CSKA Mosca, e con Stefan Markovic, playmaker serbo dello Zenit. Chi pare in uscita, invece, è Thomas Heurtel. Il playmaker è molto ambito in Eurolega e sulle sue tracce ci sono Valencia e Barcellona.

La squadra catalana, dopo un'annata da dimenticare, ha deciso di ripartire da zero, affidando la squadra a Sito Alonso e non rinnovando i contratti di Perperoglu, Oleson, Renfroe, Munford, Faverani e Lawal. In uscita pare esserci anche Tyrece Rice, una delle poche note positive del Barça nell'ultimo anno.

Heurtel potrebbe fare ritorno in Spagna: su di lui Valencia e Barça

Anche in casa Olympiacos il mercato è in fermento. La società ellenica sta valutando se confermare Erik Green, Matt Lojeski e Daniel Hackett, mentre Patric Young pare certo dell'addio. Chi invece indosserà ancora la maglia dell'Oly è Georgios Printezis, che ha firmato un contratto triennale e si prepara quindi a chiudere la carriera in biancorosso. Anche Vangelis Mantzaris, dopo aver trattato coi rivali del Panathinaikos, ha deciso di rinnovare con l'Oly, firmando un contratto fino 2020. In entrata l'biettivo numero uno è Janis Strelnieks, lettone del Bamberg.

Il CSKA, dopo gli addii di Aaron Jackson e Joel Freeland, riparte da Kyle Hines che ha firmato un contratto biennale. In entrata sembrano ad un passo gli innesti di Leo Westermann dello Zalgiris e Will Clyburn del Darussafaka.

La NBA pronta a fare spesa in Eurolega

In quest'ultima stagione di Eurolega molti giocatori hanno mostrato numeri incredibili, attirando su loro gli occhi di diverse franchigie NBA. Un nome su tutti è quello di Milos Teodosic. Il playmaker serbo è in scadenza di contratto e in questi giorni deciderà se accettare la ricca offerta del CSKA (12 milioni netti di dollari per i prossimi 3 anni) o se provare la carta NBA. Su Teodosic ci sono Brooklyn Nets, Miami Heat e Sacramento Kings. In caso di partenza del serbo, comunque, il CSKA ha pronto il nome del sostituto: Brad Wanamaker, talentuoso playmaker americano del Darussafaka.

Teodosic marcato da Thompson, scena che potrebbe ripetersi in NBA

Ma, come detto, sono diversi i giocatori che sono entrati nei radar della NBA. I Nets stanno pensando a Khem Birch dell'Oly e Jan Vesely del Fenerbahce (seguito anche da Philadelphia 76ers e Dallas Maveriks), mentre sull'MVP delle Final Four di Istanbul, Ekpe Udoh, si sarebbero fatte avanti i Sixers e i Cavs. Infine, Nikola Milutinov e Nemanja Dangubić sono in viaggio verso San Antonio per provare con gli Spurs, squadra che detiene i diritti di entrambi i giocatori.