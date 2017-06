Il legale del portiere del Milan ritiene che un atteggiamento di chiusura sia dannoso anche per il club: "Si può arrivare anche alla risoluzione del contratto".

2 ore fa di Alberto Casella

La rottura è acclarata. Gianluigi Donnarumma e il Milan hanno preso strade diverse. La decisione è unilaterale: il portiere ha deciso di non rinnovare il contratto che lo lega al club rossonero fino al giugno del 2018, come ha comunicato alla società Mino Raiola, procuratore del ragazzo, nei giorni scorsi.

Ed è proprio su Raiola che principalmente si sono indirizzati i duri commenti dei tifosi e dell'ambiente rossoneri, ma pure i profili social del portiere classe '99 sono stati inondati dagli strali dei sostenitori delusi per il rifiuto di accettare una proposta comunque importante che, come ha comunicato la società, sarebbe stata vicina ai 5 milioni, bonus inclusi.

Il rifiuto di Donnarumma di accettare il rinnovo col club ha immediatamente aperto scenari impensabili fino a una settimana fa. Gigio, oltre che titolare nel Milan, è il portiere dell'Italia Under 21 e ha già esordito nella Nazionale maggiore, della quale è il sostituto designato di Gigi Buffon: per assicurarsi le sue prestazioni, dunque, si sono subito mossi tutti o quasi i top club europei.

Donnarumma, l'avvocato: "Il Milan non può mandarlo in tribuna per un anno"

Ora la palla è al Milan che, spalle al muro, sembra deciso a tenere il giocatore fino alla scadenza del contratto e, secondo quanto è trapelato dalla società, con la possibilità di farlo allenare in settimana e mandarlo in tribuna alla domenica. Una risposta dura che non farà cambiare idea all'entourage di Donnarumma che, come rivela l'avvocato Vittorio Rigo, comunque non crede a questa evenienza:

Non penso che accadrà: le parti stanno lavorando a una soluzione soddisfacente per tutti; di fronte a una società che pone in essere trattamenti discriminatori a danno di un atleta oggi ci sono tutele previste dall’accordo collettivo che possono portare anche alla risoluzione del contratto. Ma credo che prevarrà il buon senso.

Donnarumma, quale futuro?

Un buon senso cui il Milan sarà probabilmente costretto a piegarsi anche per motivi economici: se la cessione di Donnarumma in questo calciomercato potrebbe portare comunque una bella somma nelle casse rossonere, fra un anno Gigio andrebbe via a costo zero. Questa è la situazione e le responsabilità sembrano chiare, anche se l'avvocato Rigo se la prende con i media:

Gigio è passato da beniamino della curva a essere accusato di pensare solo ai soldi. Purtroppo sempre più spesso accade che la situazione sfugga di mano, venga amplificata o travisata dai media e crei delle situazioni ambientali che poi possono anche cambiare o modificare le decisioni di società e giocatori.

Mirabelli: "Donnarumma titolare? Dipende da Montella"

Del portierone rossonero è tornato a parlare anche il ds Massimiliano Mirabelli:

Donnarumma è ad oggi un giocatore del Milan oltre che un grandissimo campione e ragazzo. Sicuramente giocherà nel Milan. Se sarà titolare? Dipende dalle scelte dell’allenatore, per noi i giocatori sono tutti nella stessa posizione.