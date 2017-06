Le conferenze stampa dei protagonisti del Bauhaus Galan organizzate allo Stadio Olimpico di Stoccolma, teatro della sesta tappa della IAAF Diamond League 2017. Diretta su Fox Sports dalle ore 16.

3 ore fa di Diego Sampaolo

La croata Sandra Perkovic e lo svedese Daniel Stahl saranno le stelle delle due gare di lancio del disco, che anche a Stoccolma si svolgeranno in contemporanea con lanci alternati tra uomini e donne. I due campioni cercheranno il secondo successo consecutivo soltanto tre giorni dopo aver vinto nella tappa di Oslo.

Stahl ha già disputato quattro gare in questa stagione e in ognuna di queste si è sempre migliorato. Ben sette degli otto atleti in gara a Stoccolma occupano le prime otto posizioni nella Road to the final, classifica che qualifica per la finale del disco maschile in programma a Bruxelles il 1 Settembre.

Diamond League, Stoccolma: le parole dei protagonisti

Daniel Stahl:

Ho lavorato molto in palestra. Sono più forte e non ho avuto infortuni. Mi piacerebbe battere il record svedese. Non vedo l’ora di gareggiare nella mia città. Vivo e mi alleno proprio a Stoccolma. Ci saranno 150 amici e parenti allo stadio a sostenermi. Sarebbe stupendo avere uno stadio pieno e rumoroso che fa il tifo per me. C’è un campo di parenti straordinario ed è fantastico avere i migliori specialisti del mondo nella mia città.

Daniel Stahl

Il volto di Daniel Stahl è presente su tutti i manifesti del meeting e il pubblico ripone molte aspettative sul discobolo svedese per il meeting di Stoccolma e i prossimi mondiali di Londra.

Punto a raggiungere presto i 70 metri ma non posso prometter nulla. E’ stato molto importante per me aver iniziato bene la stagione. Mi piace l’idea di gareggiare insieme alle donne ma sono d’accordo con Sandra Perkovic quando dice che le gare combinate con uomini e donne sono troppo lunghe.

Al meeeting di Oslo Stahl si è imposto con l’eccellente misura di 68.08m. Il discobolo svedese guida la Road to the Diamond League Final di specialità dopo due prove a pari merito con il giamaicano Fedrick Dacres, che si è classificato secondo a Oslo con 67.10m. Dacres sarà in gara a Stoccolma pronto a prendersi una rivincita.

Frances Dacres:

Le gare in Europa mi permettono di confrontarmi sempre con i migliori. In Giamaica non ci sono buoni specialisti in grado di stimolarmi. E’ una bella sensazione essere messo sotto pressione e sfidare i migliori. La Giamaica non è conosciuta per i lanci. Ho iniziato a praticare il disco perché mio fratello era un lanciatore. I miei risultati sono stati uno stimolo per i miei connazionali ad iniziare a praticare il disco.

Frances Dacres

Perkovic andrà a caccia del quarto successo nel famoso stadio olimpico di Stoccolma e del record dello stadio da lei stessa detenuto con 68.77m dall’edizione del 2012. L’altro obiettivo della croata è la trentasettesima vittoria della sua carriera nella Diamond League.

Sandra Perkovic:

Ho un grande ricordo di Stoccolma. Non vedo l’ora della gara di domani. In questo stadio vinsi la mia prima competizione pochi giorni dopo il successo alle Olimpiadi del 2012. Fu una competizione impegnativa con la cubana Caballero ma riuscii a spuntarla stabilendo il record del meeting. Sono contenta che il lancio del disco venga disputato nel programma principale dei meeting e non quando ci sono pochi spettatori allo stadio come in passato ma gareggiare insieme agli uomini non è stata una buona innovazione perché ci sono troppi atleti in pedana e allunga di molto i tempi della competizione. L’inizio della stagione è stato positivo ma non sono mai soddisfatta dei miei risultati e mi pongo obiettivi molto alti. La Croazia ha molti lanciatori di talento al momento come la campionessa olimpica del giavellotto Sara Kolak o il campione NCAA del lancio del peso Filip Mihailovic.

Il salto con l’asta femminile vedrà in gara la leader della classifica generale di specialità Yarisley Silva, che si è imposta a Oslo con 4.81m, la medaglia di bronzo di Rio Eliza McCartney della Nuova Zelanda e la star svedese Angelica Bengtsson.

Bengtsson, campionessa mondiale juniores a Moncton nel 2010 e under 18 a Bressanone nel 2009, cercherà di migliorare il quarto posto ottenuto a Oslo.

Ho discusso insieme a mio padre e allenatore su cosa devo fare per migliorarmi. Sto mettendo in pratica queste nuove tecniche di allenamento. Sono pronta a migliorare il mio record svedese ma bisognerà vedere se sarà possibile batterlo domani. Sto lavorando per arrivare pronta ai Mondiali di Londra. C’è una nuova generazione di saltatrici con l’asta, Ero abituata a considerarmi come una delle più giovani ma ora ci sono nuove specialiste che stanno emergendo.

Eliza McCartney

Eliza McCartney cercherà di riscattare la delusione per i tre nulli alla misura d’entrata a Oslo.

Ho avuto una cattiva giornata a Oslo ma sono cose che possono capitare. E’ positivo avere subito l’occasione per una rivincita. Ho avuto una stagione straordinaria nel 2016 e vincere la medaglia di bronzo alle Olimpiadi è stato incredibile, soprattutto perché vengo da un piccolo paese come la Nuova Zelanda. C’è una grande cultura dello sport e sono diventata famosa. Ho avuto bisogno di abituarmi a questa nuova situazione. Dopo l’estate scorsa mi sono presa un mese di pausa prima di iniziare la preparazione per questa stagione.

Il salto in lungo maschile metterà di fronte il leader mondiale stagionale Luvo Manyonga e il beniamino di casa Michel Torneus, tornato in Svezia dopo un periodo di allenamenti negli Stati Uniti.

Manyonga ha spiegato i motivi del suo straordinario inizio di stagione nel quale ha superato 8.60m nelle ultime quattro gare disputate.

Devo i risultati di quest’anno al mio impegno constante in allenamenti. Mi sto preparando in Germania e tornerò ad allenarmi lì dopo una settimana di pausa in Sudafrica.

Luvo Manyonga

Torneus ha svolto un periodo di allenamenti in Florida sotto la guida di coach Loren Seagrave ed è pronto a gareggiare davanti al pubblico di casa.

Mi sono allenato in modo intenso negli Stati Uniti dove il clima era più mite che in Svezia. Non ho avuto infortuni e mi sono preparato con alcuni atleti top. E’ sempre interessante poter imparare qualcosa di nuovo dagli altri. E’ bello poter gareggiare contro Luvo e non vedo l’ora di gareggiare davanti al pubblico di casa. Speriamo di poter avere bel tempo e un grande pubblico.

Mariya Lasitskene è pronta ad aggiungere una nuova vittoria in Diamond League dopo i successi di Eugene e Roma.

Quest’anno ho scelto di gareggiare tanto. Prima di Stoccolma ho saltato 1.97m a Zhukovsky in Russia. Mi piace gareggiare con Alessia Trost. Ci conosciamo bene fin dalle gare giovanili. So che ha avuto qualche problema in passato ma sono sicura che riuscirà a migliorarsi ancora.

Stoccolma è un luogo speciale nella carriera di Sergey Shubenkov, impegnato in un grande 110 ostacoli.

In questo meeting disputai la mia prima gara in Diamond League e fu un giorno speciale per me perché ha cambiato la mia carriera. Mi alleno nella mia città natale Baunatal in Siberia, a quattro ore di volo da Mosca. Il mio gruppo è composto da ostacolisti, velocisti e specialisti delle prove multiple. Mia madre è stata quarta alle Olimpiadi di Seul nell’eptathlon.

Sergey Shubenkov

André De Grasse è arrivato a Stoccolma pieno di fiducia dopo il bel successo di Oslo in 10”01. Il canadese guida la classifica generale denominata Road to the Final con 17 punti.