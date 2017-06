Nei Playoff per la promozione in Liga spagnola, il giocatore dell'Huesca non gradisce la sostituzione contro il Getafe e il suo allenatore reagisce così.

Marco Ercole

Se pensate che Sinisa Mihajlovic sia l'allenatore più duro e burbero che abbiate mai visto, evidentemente non avete mai assistito a una partita dell'Huesca, squadra della Liga 2 che fino a ieri sera ha lottato per la promozione nella massima serie spagnola. Una partita molto tesa la semifinale dei Playoff promozione contro il Getafe, che dopo il pareggio per 2-2 a El Alcoraz, ha stravinto 3-0 in casa spegnendo i sogni di gloria degli aragonesi.

E allo stesso tempo ha cominciato a far crescere un bel po' di nervosismo. Sia in campo, dove il difensore dell'Huesca, Inigo Lopez, si è fatto immortalare dalle telecamere mentre sputa a Juan Cala del Getafe, che pochi metri fuori dal rettangolo di gioco.

È lì che mister Juan Antonio Albacete Anquela si è reso protagonista di un episodio molto simile a quello tra Delio Rossi e Ljajic ai tempi della Fiorentina, cui abbiamo assistito qui in Italia nel maggio 2012. Anche in questo caso, infatti, il calciatore di turno - per la precisione il centrocampista 34enne David Lopez - non ha gradito (eufemismo) il fatto di essere sostituito al 60' sul risultato di 1-0 per il Getafe.

Testata di Anquela a David Lopez

Non è certo una novità che Anquela sia considerato un "sergente di ferro". Solo in questa stagione ha cacciato via dall'allenamento Vinicius (la punta ceduta al Valencia) e in un'altra occasiona ha proprio sospeso l'intero allenamento perché non aveva visto nei suoi giocatori la grinta e la concentrazione giusta. Così, quando nel corso della partita con il Getafe, David Lopez non ha fatto niente per nascondere il suo nervosismo, rivolgendo qualche parolina di troppo al suo allenatore e scalciando delle borracce di fronte alla panchina dell'Huesca, il mister ha risposto per le rime.

Anquela non ha mantenuto quella pacatezza e compostezza che in genere si richiede agli allenatori. Ha letteralmente inseguito David Lopez mettendosi testa a testa e tentando anche di assestare un colpo (accompagnato, ma pur sempre un colpo) al suo giocatore.

Nell'impeto dell'azione, l'allenatore dell'Huesca è anche caduto insieme al suo giocatore in panchina, poi si è rialzato come se niente fosse ed è tornato a dirigere la squadra. Nell'immediato post-partita, ha spiegato così l'accaduto:

I calciatori credono di poter parlare e dire ciò che vogliono. Lui mi ha contestato e io ho fatto altrettanto con lui. Sono cose normali dentro una squadra di calcio. Non è la prima volta che succede e non sarà l'ultima. Non c'è da dire nient'altro. Sembra che gli allenatori debbano stare sempre zitti, mentre i calciatori possano fare tutto ciò che vogliono. Il rispetto deve essere reciproco.

Ecco, ora provateci a non accettare una sostituzione di mister Anquela...