Il Chicharito risponde al vantaggio firmato da Quaresma. Nella ripresa il gol di Cedric sembra decidere l'incontro, ma in pieno recupero arriva il pari di Hector Moreno.

Nel Gruppo A della Confederations Cup 2017, lo stesso di Russia e Nuova Zelanda, fanno il loro esordio i campioni d'Europa del Portogallo. Cristiano Ronaldo e soci sono chiamati ad affrontare il Messico del neo acquisto della Roma Hector Moreno.

La stella del Real Madrid non sembra essere disturbato dalle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla capitale spagnola e nel primo tempo propizia il vantaggio firmato Quaresma con un assist fantastico. Sul finire della prima frazione, però, il Chicharito Hernandez riporta in parità il match.

Nel secondo tempo Cedric riporta avanti i lusitani all'86', ma in pieno recupero arriva il definitivo pareggio di Hector Moreno. Alla Kazan Arena termina 2-2.

Confederations Cup: il racconto di Portogallo v Messico

Il match inizia con delle buone trame da parte del Messico ma le azioni pericolose latitano e il primo squillo arriva soltanto al 22', quando Cristiano Ronaldo coglie in pieno la traversa con un mancino terrificante deviato appena da Ochoa. La sfera arriva a Gomes che mette in rete ma l'arbitro annulla - grazie al VAR - per una precedente posizione irregolare di tre giocatori lusitani.

Gran calcio di punizione dl Vela al 30': la sfera sfiora il palo alla sinistra di Rui Patricio. Al 34' il match si sblocca e questa volta non ci sono dubbi: Cristiano Ronaldo si invola verso la porta dopo uno svarione della difesa del Messico, il capitano non controlla bene ma riesce comunque a trovare Quaresma che mette a sedere Ochoa e insacca a porta vuota.

Il Messico non sta a guardare e al 38' sfiora il pari con il Chicharito: Vela cerca e trova il numero 14 che ci prova di testa ma Patricio è attento ed evita il peggio. Al 42' Hernandez si rifà alla grande riportando in parità le sorti dell'incontro: traversone di Vela dentro l'area piccola e l'attaccante, di testa, anticipa tutti.

La seconda frazione comincia a ritmi decisamente bassi. La prima azione degna di nota arriva al 69', quando una potente conclusione di Layún sorvola la traversa. Errore clamoroso del Messico al minuto 84: dos Santos è l'ispiratore di un contropiede 4 contro 4 ma il numero 6 calcia malamente in porta, mandando la sfera sul fondo.

Il match potrebbe decidersi all'86': Herrera non allontana il pallone in area, Cedric conclude di prima intenzione e Ochoa viene beffato dalla deviazione di Araujo. Al 91', invece, un cross perfetto di dos Santos da corner trova Hector Moreno: spizzata del neo romanista e pallone che bacia il palo ed entra in rete. Pareggio spettacolo alla Kazan Arena.