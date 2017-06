Il centrocampista della Nazionale italiana avrebbe comunicato alla società parigina la sua intenzione di andarsene: il Barcellona è in pole.

0 condivisioni 0 stelle

39 minuti fa di Daniele Minuti

L'avventura di Marco Verratti al Paris Saint-Germain sembra essersi definitivamente chiusa. Nelle ultime settimane si sono rincorse voci di calciomercato sul forte interessamento del Barcellona per il centrocampista italiano ma adesso pare che il giocatore abbia espresso chiaramente la sua volontà di lasciare la Francia.

Di oggi è infatti la notizia che Verratti ha affidato al suo procuratore, Donato Di Campli, il compito di comunicare alla società parigina la sua scelta di voler andare via dalla Ligue 1, nonostante il rinnovo firmato meno di un anno fa che ha fissato la scadenza del suo contratto al 2021.

La linea del Paris Saint-Germain nei confronti dei rumors di calciomercato su Verratti è sempre stata la stessa, cioè ribadire che il giocatore non è in vendita. Ma dopo questa perentoria presa di posizione da parte sua, la società del presidente Al-Khelaifi potrebbe convincersi ad accettare l'offerta che arriverà da Barcellona.

Calciomercato, Verratti vuole lasciare il Paris Saint-Germain

Verratti vuole lasciare il PSG

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta l'indiscrezione secondo la quale Verratti avrebbe chiesto al suo agente di rifiutare qualsiasi possibile offerta da parte del Paris Saint-Germain per un ennesimo rinnovo di contratto. Dato il forte interesse per lui, Al-Khelaifi potrebbe anche provare a proporgli un prolungamento e un nuovo aumento di ingaggio pur di trattenerlo a Parigi.

Ma stavolta il centrocampista della Nazionale italiana sembra voler puntare i piedi e avrebbe comunicato anche la sua intenzione di non volersi presentarsi nel giorno del raduno per il ritiro della squadra, fissato per il 4 luglio.

Nonostante sia stato a lungo nel mirino di Juventus e Bayern Monaco, l'unica destinazione plausibile per Verratti in questa sessione di calciomercato sembra essere il Barcellona. I catalani sono alla ricerca di un centrocampista ritenuto in grado di raccogliere l'eredità di Iniesta e il profilo dell'ex Pescara è in cima alla lista. Gli spagnoli sono anche disposti a soddisfare le richieste economiche del Paris Saint-Germain, mettendo sul piatto una cifra che sfiorerebbe i 100 milioni di euro e proponendo al giocatore un ingaggio monstre di 10 milioni annui più bonus.