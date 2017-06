Klopp vuole riavere alle sue dipendenze Pierre-Emerick Aubameyang dopo l'esperienza al Borussia Dortmund: per il gabonese il Liverpool prepara 70 milioni di euro.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Possibile nuovo incrocio tra le strade di Pierre-Emerick Aubameyang e Jurgen Klopp. A dispetto delle voci che darebbero il gabonese verso il PSG, parrebbe tanto forte quanto concreto l'inserimento del Liverpool. L'ipotesi Premier League, paventata da Le Parisien, troverebbe fondamenta in primis nell'ottimo rapporto creatosi tra i due nel corso della permanenza congiunta al Borussia Dortmund. Nonostante il mister teutonico utilizzasse spesso Aubameyang nel ruolo di esterno offensivo, è evidente come la ricerca di un centravanti non possa che condurre al prodotto del settore giovanile del Milan: nelle idee di Klopp l'attaccante che sbarcherà ad Anfield nel prossimo calciomercato dovrà fare dei suoi punti di forza il dinamismo fisico, unito a delle capacità di finalizzazione atte a concretizzare gli assist dei vari Coutinho e Salah, qualora quest'ultimo - come sembra - mettesse nero su bianco il suo ritorno in Premier League.

Sono 70 i milioni che il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul piatto per Aubameyang: nulla di particolarmente lontano rispetto sia alle richieste del Borussia che all'offerta formulata dal Paris-Saint Germain. Le probabili partenze di alcuni tra Sturridge, Origi e Ings lasceranno infatti spazio ad un attaccante dal pedigree internazionale, chiudendo il cerchio che i Reds avrebbero già aperto con il probabile arrivo di Mohamed Salah. Sì, proprio quel Salah pronto a tornare a calcare i campi d'oltremanica dopo la fugace esperienza al Chelsea. Voci provenienti dalla terra d'Albione parlano di accordo già raggiunto sulla base di 40-45 milioni più eventuali bonus, con il giocatore che dovrebbe addirittura sostenere le visite mediche di rito entro i primi giorni della prossima settimana.

Il Liverpool si appresta a vivere una sessione di calciomercato da protagonista, visto il ritorno in Champions League - seppur attraverso i preliminari - dopo due stagioni di digiuno. E Klopp avrà modo di mettere in mostra i progressi della propria squadra anche nel palcoscenico della prima manifestazione continentale.

Un sincero abbraccio tra Pierre-Emerick Aubameyang e Jurgen Klopp, nell'ultimo anno di gestione del tecnico al Borussia Dortmund.

Calciomercato Liverpool: operazione snellimento

Non solo calciomercato in entrata, il Liverpool è chiamato a piazzare nuovamente tutti i suoi esuberi in vista di una stagione che vedrà diversi giocatori dire addio al Merseyside. Visto e considerato l'ormai assodato arrivo del giovane scuola Chelsea Dominic Solanke, non è utopistico pensare ad un vero e proprio esodo che porterà i vari Markovic, Flanagan&co. a lasciare definitivamente Anfield. Attraverso queste cessioni secondarie potrebbero conseguentemente arrivare ulteriori capitali per finanziare la campagna di rafforzamento studiata dalla dirigenza Reds, pronta a tornare ai livelli che gli competono dopo pochi alti e decisamente troppi bassi.