A Roma c'è stato un incontro fra le due dirigenze per parlare del difensore slovacco: nella trattativa potrebbero rientrare Caprari o Ranocchia.

un'ora fa di Daniele Minuti

Dopo l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Inter, cominciano a delinearsi le strategie di calciomercato dei nerazzurri. Uno degli obiettivi principali sembra essere quello del centrale di difesa, come dimostrato dall'interesse manifestato per Rudiger nelle scorse settimane.

Ma nelle ultime ore il direttore sportivo Ausilio ha effettuato una decisa accelerata con la Sampdoria per Milan Skriniar. Il difensore slovacco è nel mirino dell'Inter già da tempo e nella serata di ieri c'è stato un incontro a Roma fra le due dirigenze per trovare un accordo per il suo arrivo a Milano.

Nel summit, in cui era presente anche l'avvocato blucerchiato Romei, si è parlato anche della possibilità di inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche per abbassare l'iniziale richiesta di 30 milioni di euro. I nomi più caldi in questo senso sono quelli di Caprari e Ranocchia.

Calciomercato Inter, si avvicina Skriniar

Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo passo è stato quello di arrivare ad un'intesa sulla valutazione del cartellino di Skriniar, mediando le richieste della Sampdoria con la proposta dell'Inter. L'accordo è arrivato durante la cena di calciomercato fra Ausilio e l'avvocato Romei per una cifra attorno ai 23 milioni di euro.

Ora c'è da convincere Marco Giampaolo, che ha spesso dichiarato che per lui Skriniar non è in vendita (almeno per quest'anno) in quanto pezzo fondamentale della difesa blucerchiata. L'Inter proverebbe a convincere l'allenatore e la Sampdoria inserendo alcune contropartite tecniche, fra le quali figurerebbe un possibile sostituto del centrale classe '95: Andrea Ranocchia. Il giocatore è rientrato dal prestito all'Hull City ma è all'Inter solo di passaggio mentre aspetta di conoscere il suo futuro. Visto il gradimento di Giampaolo nei suoi confronti, la sua nuova destinazione potrebbe essere proprio la Sampdoria, dove ha già giocato nella stagione 2015/2016.

Un altro nome è quello di Gianluca Caprari, acquistato dall'Inter nel luglio scorso. L'esterno d'attacco difficilmente rimarrà a Milano e potrebbe essere molto utile ai blucerchiati che dovranno sostituire Patrik Schick, prossimo giocatore della Juventus.

L'incontro fra Ausilio e Romei è stato positivo e c'è fiducia da entrambe le parti per la buona riuscita dell'affare, che si potrebbe chiudere con l'Inter che verserebbe nelle casse genovesi 17 milioni, a cui andranno aggiunti il prestito di Caprari e la cessione a titolo definitivo di Ranocchia. La trattativa si potrebbe chiudere in breve tempo con Skriniar che al ritorno dall'Europeo Under-21 con la sua Slovacchia potrebbe andare direttamente a Milano e diventare ufficialmente il primo rinforzo di calciomercato per Luciano Spalletti.