Il tecnico asturiano piace al presidente dei Blues Roman Abramovich: se partisse l'italiano, sarebbe lui la prima scelta per la panchina.

di Marco Ercole

Il rapporto tra Antonio Conte e il Chelsea non sembra più così indistruttibile come qualche settimana fa. Tra il tecnico pugliese e la società londinese c'è qualche attrito di troppo. Il club rimprovera al manager le modalità con le quali ha dato il benservito a Diego Costa, viceversa l'allenatore si lamenta per l'immobilismo mostrato fino a questo momento sul calciomercato.

È chiaro che, in un modo o nell'altro, la situazione dovrà risolversi prima possibile, per modificare di conseguenza la programmazione di calciomercato in base al tecnico che sederà sulla panchina del Chelsea nella prossima stagione.

La trattativa per il rinnovo del contratto con il manager campione in carica della Premier League va avanti, attraverso la mediazione del direttore tecnico del Chelsea Michael Emenalo. Abramovich però ha deciso di cautelarsi cominciando a sondare il terreno per dei possibili successori nel caso in cui non venisse trovato un accordo e Conte se ne andasse dopo un solo anno di lavoro. E il cima alla lista c'è l'ex Barcellona, Luis Enrique.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano inglese The Independent, Luis Enrique è il nome che Abramovich vorrebbe sulla panchina del Chelsea nel caso in cui Antonio Conte dovesse lasciare la guida tecnica. L'allenatore asturiano aveva deciso di prendersi un anno sabbatico dopo le tre stagioni al Barcellona e i 9 trofei lasciati in bacheca del club blaugrana.

Un'eventuale chiamata da parte del Chelsea (e il relativo maxi-ingaggio che gli sarebbe proposto) potrebbe però fargli modificare i piani e farlo rimettere così in gioco in un nuovo campionato, dopo aver già provato la Serie A e la Liga.

Al momento la situazione è in stand-by, dipenderà tutto dalla decisione finale di Antonio Conte. Quello che è certo è che il Chelsea non ha alcuna intenzione di farsi cogliere alla sprovvista. E che Abramovich ha già individuato sul calciomercato chi possa raccogliere l'eredità del manager vincitore dell'ultima Premier League. Uno che in carriera - tra le altre cose - ha già vinto una Champions League, 2 campionati spagnoli e un Mondiale per Club. Uno come Luis Enrique.