Pagato 41,5 milioni, Tolisso è il giocatore più costoso della storia del Bayern Monaco. Da Laudrup a Elber, fino a Neuer e Gomez: ecco gli altri acquisti da record.

1 ore fa di Elmar Bergonzini

Record. Basta la parola per capire che è successo qualcosa di speciale. Qualcosa di inusuale. Qualcosa di significativo. Il Bayern Monaco ha preso Corentin Tolisso dal Lione per 41,5 milioni di euro. Con i bonus si può arrivare a 45. Mai i bavaresi avevano pagato più di 40 milioni per un giocatore. Ma dopo il ritiro di Xabi Alonso a Monaco avevano bisogno di un centrocampista così.

Prima di Tolisso il giocatore più pagato nella storia del Bayern Monaco era Javi Martinez. Arrivato nel 2012 dall’Athletic Bilbao, ha vinto 5 campionati su 5. Mai uno straniero era riuscito a vincere tutti e 5 le prime edizioni della Bundesliga alle quali aveva partecipato. Inoltre ha vinto la Champions League del 2013.

Già questo basta per capire che l’acquisto di Martinez per il Bayern Monaco è da considerarsi positivo. I record però esistono per essere battuti. E prima dello spagnolo i bavaresi avevano battuto il record di spesa per un singolo giocatore già molte e molte volte. Non un caso se si tratta del club più vincente in Germania.

Bayern Monaco, tutti i giocatori più pagati della storia bavarese

L’anno scorso il Bayern Monaco aveva pagato 35 il portoghese Sanches. Tanto, ma non fu record. Qui analizziamo solo il rendimento di quei giocatori che, nel momento dell’acquisto, erano i giocatori più pagati della storia bavarese. Proprio come Tolisso adesso. E vedrete che in Baviera colpi del genere li sbagliano davvero di rado.

Nel 1978 il Bayern Monaco riprese Breitner (era andato al Real Madrid nel 1974) per una cifra che oggi sarebbe di poco inferiore al milione di euro (1,75 milioni di D-Mark). Restò in Baviera fino a fine carriera, vincendo due scudetti. Nel 1981 fu eletto miglior tedesco dell'anno. Acquisto ottimo.

Paul Breitner (al centrio) in abiti bavaresi

Nel 1984 ecco Lothar Matthäus. Venne pagato 1,2 milioni di euro dal Borussia Mönchengladbach. Dopo quattro anni andò all’Inter per 3,6 milioni, prima di tornare in Baviera per 2. Uno dei giocatori più famosi della storia tedesca, acquisto top.

Lothar Matthäus con la maglia del Bayern Monaco

Nel 1990 ecco Brian Laudrup dal Bayer Uerdingen per 3 milioni di euro. Non riuscì però mai a convincere pienamente. Il Bayern Monaco riuscì però comunque a fare una plusvalenza: andò alla Fiorentina per 5 milioni. Ma da lui ci si aspettava molto, molto di più. Acquisto pessimo.

Brian Laudrup ai tempi del Bayern Monaco

Nel 1996 arrivò invece Mario Basler, pagato 4,1 milioni dal Werder Brema. Avventura piena di alti e bassi. Sia in campo che fuori. Non valeva la cifra spese. Acquisto sufficiente. Nel 1998 arrivò Giovane Elber dallo Stoccarda per 6,5 milioni. In 6 anni ha segnato 92 gol: top. Fino all’arrivo di Luca Toni è stato l’attaccante straniero più amato in Baviera. Fare meglio era difficile. Acquisto top.

Giovane Elber

Nel 1999 fu Paulo Sergio il giocatore più pagato di sempre con 6,6 milioni. Per la Baviera lasciò la Roma, dopo 3 anni andò via a zero. Ha vinto la Champions, ma non ha mai convinto. Acquisto sufficiente. Nel 2008 il Bayern cominciò a mettere in campo i soldi pesanti: arrivò Ribery per 25 milioni dal Marsiglia. Nonostante qualche infortunio di troppo ancora oggi è insostituibile. Acquisto top. Nel 2009 il colpo fu Mario Gomez, pagato 30 milioni allo Stoccarda. Fece bene nel secondo anno prima di esser fermato da un infortunio e far panchina a Mandzukic. Nel 2013 passò per 15 milioni alla Fiorentina. Acquisto insufficiente.