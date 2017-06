La prossima settimana sarà presentata al Chelsea l'offerta ufficiale dell'Atletico Madrid per il nazionale spagnolo: due le condizioni richieste dai Colchoneros.

1 ore fa di Marco Ercole

L'Atletico Madrid ha scelto il suo piano d'azione per arrivare a Diego Costa. Ci ha ragionato, tenendo conto ovviamente del blocco del calciomercato in entrata che sta condizionando le sue strategie, e alla fine ha deciso che non può lasciarsi scappare l'occasione di riportare a casa il nazionale spagnolo.

Lui d'altronde se ne vuole andare e il Chelsea ha deciso di scaricarlo. Il messaggio inviatogli da Conte per liquidarlo è già diventato un cult del calciomercato, così come il rifiuto di Diego Costa al Milan, probabilmente proprio per aspettare una mossa del suo Atletico Madrid.

E questa mossa - come rivela il tabloid britannico, Mirror - arriverà nei prossimi giorni, un'offerta ufficiale che sarà presentata al Chelsea campione d'Inghilterra per acquistare il brasiliano naturalizzato spagnolo e riportarlo là dove ha già segnato 64 gol in 134 partite. In questa proposta, però, dovranno essere presenti per forza di cose delle clausole speciali.

Diego Costa può tornare all'Atletico Madrid nel calciomercato invernale

Calciomercato, Atletico Madrid su Diego Costa

L'Atletico Madrid è pronto infatti a mettere sul piatto 30 milioni di euro per riportare a casa il "figliol prodigo", cioè 10 in meno di quelli che spese il Chelsea per prenderlo dai Colchoneros nell'estate 2014. Una valutazione comprensibile visto il rapporto ai minimi storici tra lo spagnolo e il club londinese.

Nella proposta del club allenato da Diego Simeone, poi, sono presenti due clausole supplementari, necessarie per aggirare il blocco del calciomercato imposto per irregolarità nell'acquisizione di calciatori minorenni.

La prima condizione è che il Chelsea debba mantenere in organico il calciatore fino alla prossima sessione di gennaio (quindi continuando anche a pagargli lo stipendio); la seconda è che l'attaccante non debba essere inserito nella lista Uefa per la Champions League, in modo da poter tornare utile in tal senso ai Colchoneros per la seconda parte di stagione. Se i Blues accetteranno queste due clausole, allora l'operazione si farà. E Diego Costa potrà mandare un messaggio di saluti ad Antonio Conte per poi tornarsene a Madrid.