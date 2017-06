Aubameyang voleva andarsene ma non sta trovando nessuna destinazione, Gotze tornerà dopo mesi di stop: Bosz dovrà affrontare situazioni delicate.

1 condivisione 0 stelle

1 ore fa di Elmar Bergonzini

Non è ancora arrivato e già fa collezione di problemi. Per Peter Bosz l’avventura al Borussia Dortmund poteva cominciare in maniera migliore. L’olandese sta tornando dalle vacanze e dovrà subito affrontare tre situazioni delicate. Non facili da risolvere, anche perché completamente diverse l’una dall’altra.

Il primo caso riguarda Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante ha finito la stagione con 31 gol segnati in Bundesliga. Mai uno straniero ne aveva segnati tanti in una singola edizione del campionato tedesco. Non sono bastati però per vincere il titolo e per questo il gabonese sta seriamente pensando di andarsene.

Ad essere precisi ha proprio chiesto al Borussia Dortmund di metterlo sul mercato. I gialloneri si erano rassegnato a venderlo al Psg o in Cina, ma i francesi hanno cambiato direttore sportivo facendo saltare la trattativa, mentre è stato Aubameyang stesso a rifiutare il calcio asiatico. Ora è probabile che resti. Ma non è detto sia positivo.

Vota anche tu! Aubameyang non andrà al Psg: gli conviene restare al Borussia Dortmund? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Aubameyang non andrà al Psg: gli conviene restare al Borussia Dortmund? Condividi



Borussia Dortmund, Bosz affronta i nodi spinosi

Che Aubameyang sia fondamentale per il Borussia Dortmund è evidente. È anche vero però che tenerlo controvoglia potrebbe essere controproducente. Il primo compito di Bosz sarà proprio questo: capire quale sia lo stato d’animo di Pierre-Emerick. Se non dovesse più essere concentrato sul progetto giallonero si potrebbe perfino decidere di cederlo a meno dei 70 milioni prefissati. Notizia che potrebbe essere positiva per il Milan.

Vota anche tu! Bosz è l'allenatore giusto per il Borussia Dortmund? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Bosz è l'allenatore giusto per il Borussia Dortmund? Condividi



C’è poi il caso Mario Gotze: il campione del mondo negli ultimi tre anni ha sempre deluso. Prima al Bayern Monaco poi al Borussia Dortmund. Tanti, troppi problemi fisici. Il talento tedesco covava in sé una malattia dalla quale ora però si sta riprendendo. Il 7 luglio, giorno del ritiro dei gialloneri, dovrebbe essere a disposizione, ma starà a Bosz capire quanto effettivamente Gotze possa essere utile alla causa. L’ultimo nodo riguarda Matthias Ginter. Con l’acquisto di Toprak dal Leverkusen, il Borussia Dortmund in difesa è copertissimo.

Il tedesco sta quindi valutando di lasciare il club per continuare a giocare da titolare e non perdere il treno che lo porterebbe ai Mondiali l’anno prossimo. Su di lui ci sono Tottenham e Hoffenheim. Due buone soluzioni, ma Bosz vorrebbe convincerlo a restare. Riuscirci però non sarà facile. Come anche risolvere i problemi legati ad Aubameyang e Gotze. Non è ancora arrivato e già fa collezione di problemi. Bosz comincia l’avventura al Borussia Dortmund, e la strada è subito in salita.