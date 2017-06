Nuovi Messi in fuga: a Barcellona stanno vivendo un esodo senza precedenti. La pazienza dei giovani blaugrana sembra finita: Mboula è solo l'ultimo caso.

37 minuti fa di Luca Capriotti

Qui Masía, abbiamo un problema: la fuga di talenti dal Barcellona è una specie di esodo inarrestabile. Qui Masía, abbiamo un problema.

Il problema esiste davvero, si avverte distintamente nelle giovanili del Barcellona, si percepisce nell'aria: chi ha talento e abbastanza ambizione, fugge.

Va a farsi le ossa altrove, va a giocare e incantare in altri lidi. L'ultimo caso riguarda Jordi Mboula, che è passato al Monaco. Solo l'ultimo di una lunga serie di fuggitivi.

Giovanili del Barcellona, una "casa senza porte"

Il calcio cambia e l'illusione, coltivata in molti settori giovanili, che respirare appartenenza basti sta cadendo. Come un velo pesante, a svelare qualcosa di terribile: la pazienza dei giovani finisce presto, all'appartenenza preferiscono moneta sonante e promessa di bruciare le tappe (col rischio di bruciarsi, ovviamente). A Mboula hanno fatto una promessa: quest'estate farà parte della prima squadra del Monaco.



E al Barça? Valverde non ha il potere e neppure la volontà, probabilmente, di fare la stessa identica promessa. Le linee sono interrotte, la prima squadra è un lido irraggiungibile, lontano. Un miraggio. Così la vedono i nuovi Messi. Tre milioni di euro di clausula e Mboula andrà a costruire le sue fortune altrove, lontano dalla casa madre. Qui sembra già pensare al proprio futuro in francese.

No pudo ser.. nos quedamos en semifinales. Orgulloso de vosotros equipo!! VISCA EL BARÇA!! A post shared by J o r d i M b o u l a † (@jmboula) on Apr 22, 2017 at 8:38am PDT



L'obiettivo in casa Barcellona è preservare la squadra di domani. Non solo Mboula, ce ne sono altri che hanno preoccupato parecchio: Aleñá, pieno di dubbi, a cui sta resistendo, le difficoltà di rinnovo per la nuova promessa Eric García. Tutti campanelli d'allarme che suonano forte, stridono nelle orecchie della dirigenza. Che al cospetto di una prima squadra mostruosa per talento, ha inanellato errori di gestione (alcuni anche inevitabili) che hanno creato una sensazione diffusa: a Barcellona non c'è spazio.



La lista dei partenti, a cui si aggiunge Mboula, è lunga, una pugnalata a chi li ha cresciuti: Thiago, Halilovic, Bellerín, Sandro, Munir, Tello, Traoré, Bojan, Deulofeu, Montoya, Oriol Romeu, Jonathan Dos Santos, Bartra, Fontàs, Muniesa, Keita Balde, Grimaldo, Adama, Sandro, perfino Icardi, perché no. Ultimamente solo Sergi Roberto ha trovato una qualche continuità, ha avuto la forza di imporsi. E postare su Instagram foto come questa, scusate se è poco

Lo hemos intentado hasta el final pero no ha podido ser... gracias a todos por estar con nosotros hasta el último segundo! Força Barça ! Ho hem intentat fins al final però no ha pogut ser.. Gràcies per estar fins a l'últim segon! Força Barça !! 🔴🔵 A post shared by Sergi Roberto (@sergiroberto) on May 21, 2017 at 3:18pm PDT



Per il resto, tante promesse, mentre all'estero alle promesse aggiungevano i fatti. Prima squadra, possibilità di palcoscenico europeo. Poi non tutti sono esplosi, anzi, per alcuni ci sono voluti anni, altri anni di gavetta.



Il Barcellona sembra aver perso confidenza con la propria base storica, quando gli altri club spagnoli ne fanno un punto di forza. Nell'Atletico Saúl, Koke e Thomas, il Real Madrid addirittura Casilla, Nacho, Carvajal, Casemiro, Lucas Vázquez, Morata e perfino Mariano. Una cosa è certa: il Barcellona ci sta ripensando. Non tanto per le dichiarazioni, spesso formali, di amore alla Cantera dei dirigenti.

Quanto piuttosto per una certa visione a breve raggio che non ci si può più permettere, neppure a livello economico. Probabilmente in questo Barcellona, tra tutti color che son fuggiti, solo Thiago e Bellerin si giocherebbero un posto da titolare. Ma il fatto resta: le alternative a Suarez o Piqué avrebbero dovuto essere canterani. Con buona pace di Paco Alcacer, per dire, al suo posto avrebbe potuto esserci un prodotto del vivaio.

🏆 Vamossssss 🏆#forçabarca A post shared by Paco Alcacer (@paco93alcacer) on May 27, 2017 at 4:03pm PDT



E non si dica di no: il Deulofeu del Milan o il Bartra del Borussia avrebbero potuto tranquillamente giocarsi le proprie chance al Camp Nou. Del Barcellona B, finora, solo Marlon ha giocato 198', Aleñá 40' in Liga e Cardona 16' in Champions. Bastano? Gli altri compagni? Aspettano, sperano in una chiamata, almeno per una partita di Coppa del Re. E l'allarme non accenna a rientrare, vera e propria emorragia di Barcellonismo: Sergi Palencia, Cucurella e Carbonell hanno già ricevuto offerte, per ora aspettano. Il Barcellona B giocherà i playoff per salire in Segunda, palcoscenico ben più importante, che potrebbe convincerli a rimanere. Ma potrebbe non bastare. Qui Masía, abbiamo un problema: senza ricambio generazionale, chi sarà il Messi del futuro?