I Wanderers hanno presentato la divisa da gioco della stagione 2017/2018 proiettandola nello spazio, a circa 37000 metri di altezza.

43 minuti fa di Luca Guerra

La presentazione della nuova divisa da gioco, si sa, è ormai sempre più un evento. Conferenze pirotecniche, indossatrici d'eccezione, testimonial patinati: il Wolverhampton Wanderers, formazione militante nella Championship inglese, ha deciso di superarsi per mostrare ai suoi tifosi la maglia della stagione 2017/2018. Per l'occasione, i Wolves hanno scelto un... lancio in piena regola. Nello spazio.

Il completo da gioco della prossima annata sportiva, infatti, è stato lanciato nello spazio: un'azione le cui fase preparatorie sono state filmate e diffuse in rete dal canale televisivo ufficiale del club di casa al Molineux Stadium. Grazie all'utilizzo di speciali apparecchiature, un manichino con indosso una maglia della società delle West Midlands è stato proietatto nella stratosfera, ad un'altezza di circa 36700 metri.

Il sito di lancio individuato per l'occasione è stato un parco cittadino: è di lì che ha avuto il via il viaggio della divisa da gioco del Wolverhampton nello spazio.

Grande assente dai campi della Premier League dall'annata 2011/2012, quella dell'ultima retrocessione, il Wolverhampton Wanderers ha terminato la stagione al quindicesimo posto nella seconda categoria del calcio inglese con 58 punti all'attivo in 46 giornate. Un cammino sportivo non entusiasmante, quello degli uomini allenati da Nuno Espírito Santo, attesi al rilancio nella prossima stagione. A partire dalla nuova divisa da gioco.

As mentioned earlier this week, today's the day we launch our brand new, never-before-seen, 2017/18 home shirt... 👀 — Wolves (@Wolves) June 16, 2017

L'operazione del club di proprietà del gruppo cinese Fosun International era stata anticipata da una foto pubblicata sui social: a spingere in alto la divisa, caratterizzata dal solito colore arancione e da bordature nere, con il lupo, simbolo del Wolverhampton, in bella evidenza, è stata una mongolfiera. Degna metafora della risalita alla quale i Wolves sono chiamati nella stagione 2017/2018.