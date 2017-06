La card di Singapore si è conclusa: a seguito di tre incontri terminati ai punti, il main event ha regalato lo splendido KO di Holly Holm contro Bethe Correia.

1 ore fa di Giovanni Bongiorno

Tre incontri terminati ai punti in main card, main event che invece si conclude col botto. Torna alla tanto agognata vittoria Holly Holm (11-3) e lo fa con uno spettacolare KO ai danni della brasiliana Bethe Correia (10-3-1).

Apre la card un match nella categoria dei pesi welter. È l'esordio a 170 libbre per l'ex campione dei pesi leggeri UFC Rafael dos Anjos (26-9) che sconfigge Tarec Saffiedine (16-7), ex campione Strikeforce. Dos Anjos ha controllato benissimo il clinch, dimostrandosi a suo agio nella nuova categoria di peso.

Saffiedine ha potuto poco contro il brasiliano: qualche sporadico head kick, prontamente parato da dos Anjos, brevi azioni di pugilato, dalle quali però il brasiliano usciva bene. Il rappresentante dell'Evolve MMA non è mai stato davvero in pericolo e ha dominato l'incontro sia nello stand-up - grazie ad ottimi middle kick e buoni montanti e ganci al corpo - che nel ground game, riuscendo a controllare bene Saffiedine e mettendo a segno buoni takedown. Dos Anjos vince per decisione unanime ed entra sicuramente nella top 15 dei pesi welter.

Dos Anjos con un buon jab su Saffiedine

UFC Singapore, main card dai verdetti ai punti

La quasi totalità della main card è finita per decisione dei giudici. È il caso anche del secondo match della serata, sempre nella categoria dei welter, in cui Colby Covington (12-1) ha dominato in lungo e in largo il sud-coreano Dong Hyun Kim (22-4). "The Stun Gun" non è riuscito a far valere la propria prestanza fisica, è stato invece l'americano ad imporre un ottimo wrestling e ad andare spesso a segno anche dallo stand-up, nonostante lo svantaggio in altezza. Tre round di puro dominio nelle fasi di lotta da parte dell'americano. Kim ha avuto poche possibilità di imporre il proprio gioco, ha messo a segno due proiezioni di judo, ma nel ground game l'americano si è dimostrato più duro e totalmente in controllo. Covington porta a casa la vittoria per decisione unanime.

Covington controlla a parete Kim, tenta il takedown

Il co-main event della serata nella categoria dei pesi massimi ha visto un redivivo Andrei Arlovski (25-15, 1 NC) resistere alla tempesta di colpi riservatagli dal polacco Marcin Tybura (16-2) durante il primo round. Tybura ha ottenuto il takedown quasi subito e ha lavorato per passare la guardia di Arlovski. Non appena in full mount, il polacco ha iniziato a colpire ferocemente Arlovski che, muovendo il busto e alzando bene le mani per ottenere una guardia, è riuscito a far stancare il polacco e si è rimesso in maniera coriacea in piedi, ottenendo un buon assalto nel finale del primo round. Tybura è stanco nel secondo, Arlovski ne approfitta e riesce a pressare a parete il polacco e a colpirlo con buoni pugni occasionalmente. I due sono ormai stanchi durante il terzo e riesce ad uscire Tybura ottenendo un altro buon takedown e accennando un timido ground and pound. Porta il match a casa, ancora una volta per decisione unanime, Marcin Tybura.

Marcin Tybura impone il proprio grappling ed entra nella mezza guardia di Arlovski

Nel main event della serata, categoria femminile dei pesi gallo, Holly Holm torna alla vittoria in maniera spettacolare contro Bethe Correia. Non molto da dire sui primi due round, fase prolungata di studio, talmente prolungata che l'arbitro Marc Goddard invita le due atlete a lavorare. Le due non si fanno pregare e iniziano a scambiare più concretamente. Correia non vuole esporsi dato lo svantaggio fisico, scelta saggia, almeno fino al terzo round, durante il quale inizia a spazientirsi e invita Holm a scambiare. Detto, fatto, la Holm finta immediatamente un calcio alla zona del costato e lo modifica in un head kick che colpisce Correia al collo. KO immediato, Correia ancora stordita accenna una reazione, ma Holm con un montante preciso le spegne definitivamente la luce. Holly Holm torna alla vittoria con un magnifico KO durante il terzo round.

Holly Holm mette KO Bethe Correia con uno splendido head kick

L'appuntamento con UFC si rinnova per la notte fra il 25 e il 26 giugno, UFC Fight Night - Chiesa vs Lee, card in cui combatterà anche il nostro Marvin Vettori. Come al solito su FOX Sports, canale 204 di Sky!