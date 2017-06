Il presidente UFC Dana White apre al ritorno di Conor McGregor già entro la fine del 2017: "Non vede l'ora di difendere il titolo, è eccitatissimo all'idea":

4 ore fa di Massimiliano Rincione

Il rientro di Conor McGregor in UFC potrebbe essere più vicino del previsto. L'irlandese, campione pesi leggeri, avrebbe infatti serie possibilità di essere inserito in una delle ultime card dell'anno. La recente ufficializzazione del dream match con Floyd Mayweather (che troverà compimento il prossimo 26 di agosto) lascia un ampio margine di recupero al detentore del titolo delle 155 libbre. Proprio questo fattore lascia intuire come l'ipotesi di un piazzamento nel main event della card del prossimo 30 dicembre non sia poi così utopistico. Ragion per cui UFC 220 potrebbe essere additato come il probabile evento che vedrà il ritorno di Conor McGregor.

Difficile ammirare "Notorius" prima di allora, nonostante filtri un cauto ottimismo legato al suo ritorno in tempi molto brevi all'interno dell'ottagono più famoso al mondo. Dello stesso avviso il presidente UFC Dana White, che ha fondamentalmente confermato questa tesi smentendo quella di un possibile ritiro o di un improbabile passaggio definitivo alla boxe.

La questione, approfondita dallo stesso Dana White nel corso di un Q&A, è abbastanza semplice: la relativa vicinanza dell'incontro che vedrà Conor McGregor opposto a Floyd Mayweather consentirebbe all'irlandese di usufruire di un tempo di recupero sufficiente a farlo rientrare entro la chiusura dell'anno corrente.

Se McGregor tornerà a combattere in UFC dopo il match con Mayweather? Chiaramente sì! Conor difenderà la sua cintura e probabilmente tornerà nell'ottagono anche entro la fine dell'anno. Le conversazioni avute con lui mi hanno fatto pensare a tutto meno che ad un suo possibile ritiro. Anzi, vi dirò di più: lui è eccitatissimo, non vede l'ora di tornare e di difendere il suo titolo già nel 2017. Chiaro però, non vi sono garanzie certe al riguardo. Non è che io possa avere l'assoluta certezza sul possibile rientro di un fighter. Di contro però, se mi chiedete se ad oggi penso che McGregor tornerà a combattere per noi entro la fine dell'anno, non posso che rispondervi in maniera assolutamente affermativa!

UFC: quale avversario per Conor McGgregor?

La conferma del probabile rientro di Conor McGregor, con annessa prima difesa titolata al limite delle 155 libbre, ha aperto un grosso interrogativo. Chi infatti verrà designato come prossimo avversario dell'irlandese? Tre, ad oggi, le candidature forti. Le prime due porterebbero ai nomi di Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson. I due combattenti si sarebbero dovuti scontrare tra loro già a UFC 209, con la cintura dei pesi leggeri ad interim in palio. Peccato però che le problematiche di salute occorse al russo abbiano fatto saltare tutto, con Ferguson balzato in prima linea per la prossima chance titolata. Da non scartare del tutto però l'ipotesi Nate Diaz, con il più giovane degli Stockton Brothers che potrebbe concretamente chiudere la sua personale trilogia con Notorius dopo mesi e mesi di frecciate e provocazioni varie.