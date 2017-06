Tra calciomercato, fisco, offerte dalla Cina e fake news. Filopalestinese, padre di cinque figli, omosessuale, deludente a letto: tutte le bufale che riguardano CR7.

6 ore fa di Luca Capriotti

Essere al centro di tutto, essere Cristiano Ronaldo: prima l'enorme cratere contestato dal Fisco, poi la cessione.

Cristiano Ronaldo è stato al centro dei successi del Real Madrid, Liga e Champions League, ora è al centro del ciclone.

Non solo finanziario, ora ci si mette anche il calciomercato, con la richiesta di cessione. Ma Cristiano è anche bufale continue, fake news, una dopo l'altra. Troppo ghiotta l'occasione, troppo elitario il personaggio, troppo VIP. Troppo comodo.

Sometimes the best answer it's to be quiet 🇵🇹 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 15, 2017 at 3:19am PDT

Cristiano Ronaldo e le bufale: da "filopalestinese" al presunto decesso

Su Cristiano Ronaldo si può sempre scrivere tutto e il contrario di tutto: al di là delle enormi beghe finanziarie che lo riguardano, è stato sempre al centro di iper bufale. Dammi oggi la mia bufala quotidiana: possibilmente su Cristiano Ronaldo. Partiamo dalla più banale, ovvero quella che mette in mezzo niente di meno che il conflitto arabo-israeliano. E che c'entra CR7 con una delle zone nevralgiche degli equilibri (anzi squilibri) mediorientali? Cosa è successo?

CR7 si ritrova in una partita della qualificazioni ai Mondiali a dover rincorrere Israele per tutta la partita, pareggiata 3-3 dopo una lunga e faticosa rimonta. A fine partita Cristiano Ronaldo è visibilmente stizzito, lascia il campo, finisce tutto qui. Poi foto su Instagram, con Pepe, Veloso, terrazzino dell'hotel, sembra tutto normale. Una vita da fenomeno.

Great morning in Israel with my colleagues. A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Mar 21, 2013 at 5:11am PDT

Una foto anche piuttosto bruttina, scattata con un 33.10 probabilmente. Ma nei commenti si scatena il putiferio: Cristiano Ronaldo viene accusato di essere filopalestinese, vicino alla causa palestinese, perché non avrebbe scambiato la sua maglia con nessun giocatore israeliano (non l'ha proprio scambiata con nessuno, ndr). Apriti cielo: accuse, contro accuse, il Real Madrid è la squadra dei Palestinesi, il Barcellona parteggia per Israele, la situazione sfugge di mano. Ed ecco la prima accusa senza fondamento, la prima bufala che si propaga a velocità della luce. Con tanto di Photoshop-dono.

Cristiano Ronaldo accusato di essere filopalestinese

Altro giro, altra corsa, quanti figli ha Cristiano Ronaldo? Due, tre cinque, sparsi per il globo, in Sudamerica, dove? Sei anche tu figlio di Cristiano Ronaldo? Una storia che neppure Anastasia Romanoff: uno è certo, ce ne sarebbero altri due, gemelli, in arrivo da madre surrogata, in più sarebbe incinta anche l'attuale compagna di CR7, Georgina Rodriguez. Lei, per dire.

G☀️☀️D M 👸🏻R N 🌷 N G #GioTime A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Dec 28, 2016 at 4:00am PST

Figli a vagonate, ovviamente condite anche con la bufala della sua presunta omosessualità, sui social dopo altra immagine, sempre su Instagram, questa:

Il tizio che lo solleva è un kickboxer marocchino, anche piuttosto losco

In questa foto c'è il kickboxeur Badr Hari e il suo grande amico CR7. Che dopo la fine della relazione con la bella Irina lo sarebbe andato a trovare anche quattro volte a settimana con il suo jet privato, provocando le ire di Florentino Perez per le molte voci che la continua frequentazione contribuiva ad alimentare. La verità, ovviamente, è tutta privata di CR7. Quel che è certo è che intorno, come sempre, si è costruita la bufala.

Ce n'è una carina anche in salsa nostrana:

Quando sono entrato in campo mi tremavano le gambe, eravamo 11 contro 50mila.

Sarebbero queste le parole di CR7 pronunciate ripensando al San Paolo, dopo il match contro il Napoli. Ecco, ovviamente queste parole CR7 non le ha mai pronunciate, come sottolineato dal suo ufficio stampa (sì, ha un ufficio stampa, almeno questa non dovrebbe essere una bufala).

Non mancano ancora le grandiose rivelazioni sulle sue performance sessuali. Davvero pensavate di poterne fare a meno? Di riuscire a vivere senza saperlo? Stavolta sarebbe stata la nostra Nicole Minetti a mormorare, piuttosto sconsolata:

Passione poca, sotto le lenzuola è stata un'autentica delusione.

Ovviamente sul web la bufala è diventata virale in pochi minuti, inondando la rete di foto di Cristiano Ronaldo, Nicole Minetti, burle, frizzi e lazzi di tutti i colori, dai più patetici ai più volgari. Venghino siori venghino, bufale un tanto al chilo! Lo hanno dato perfino per morto: l'autrice di questa grandiosa boutade è presentatrice di una tv brasiliana, Fatima Bernardes. Che lo avrebbe annunciato per poi ritrattare precipitosamente: "Scusate, volevo dire Cristiano Araujo", riferendosi a un cantante.

Ma mica finisce qui, mica finisce tutto con il presunto decesso: c'è anche la storia della sua maxi-generosità. Nel 2015, per aiutare le vittime del terremoto in Nepal, avrebbe donato qualcosa come... 7 milioni di euro. Certo, perfino Save The Children ha dovuto smentire categoricamente:

È in prima fila per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma questa cifra non ha fondamento.

Almeno questa, alla fine, suonava positiva. Sui giornali portoghesi poi sanno esercitare la sottile arte della burla: oppresso dai debiti, il Portogallo avrebbe deciso di vedere Cristiano Ronaldo alla Spagna! Cittadinanza spagnola presa, pronto a debuttare con le Furie Rosse, ritrovando tanti suoi compagni di squadra. Ecco, piccolo particolare: era il 1 aprile. Almeno questo era uno scherzo.