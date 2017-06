In molti pensavano che Schweinsteiger fosse andato via dal Bayern per colpa di Guardiola, ma il centrocampista tedesco smentisce lanciando una frecciata pesante.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Fermi tutti, ora parlo io. Bastian Schweinsteiger è stufo. Stufo delle chiacchiere, dei pettegolezzi delle ipotesi. Negli ultimi anni ha dovuto mandare giù bocconi amari. Prima al Bayern Monaco, a casa sua, dove con Pep Guardiola proprio non si prendeva, e poi al Manchester United, dove José Mourinho non lo vedeva.

Quando nell’estate del 2015 decise di lasciare il Bayern Monaco per andare al Manchester United, accettando la corte di Van Gaal che già lo aveva allenato in Baviera, in molti pensavano che la scelta di Schweinsteiger fosse stata condizionata dal rapporto difficile che aveva con Guardiola. Ma forse non è andata proprio così.

Con otto Bundesliga vinte Schweinsteiger è il più vincente della storia del campionato tedesco. Comprensibile volesse cambiare aria. Vero anche che le cose con Guardiola non andassero bene. Giocava meno, molto meno, e il catalano aveva portato molti stranieri in squadra (fra rosa e staff), stravolgendo la filosofia societaria. Cosa che Bastian non apprezzava molto.

Bayern Monaco, Schweinsteiger e la frecciata contro Guardiola

Per questo, nel momento dell’addio di Schweinsteiger, perfino i tifosi della Curva se l’erano presa con Guardiola. Al punto da esporre uno striscione al centro d’allenamento col quale insultavano lui e anche l’amministratore delegato Rummenigge, definito uno schiavo dello spagnolo. Pep stava “de-baverizzando” il Bayern Monaco, stava strappando l’anima al club e questo i tifosi non riuscivano proprio ad accettarlo.

Guardiola si rivolge a Schweinsteiger... in panchina

A quasi due anni dall'episodio però prende parola proprio Schweinsteiger, che conferma che ha cambiato squadra più che altro per cercare stimoli nuovi, dopo i tanti trofei vinti col Bayern Monaco e il trionfo mondiale con la nazionale tedesca del 2014. Intervistato da Die Zeit, il centrocampista dei Chicago Fire è stato molto chiaro:

Io via dal Bayern Monaco per colpa di Guardiola? Ma pensate davvero avesse tutto questo potere?

Ha risposto a una domanda con una domanda e ha pure utilizzato poche parole, ma Bastian è riuscito comunque a essere chiaro. Specie nell'intento. Voleva lanciare una frecciata a Guardiola dopo che poche settimane fa perfino Lahm ammise che era capitato che lo spogliatoio del Bayern Monaco scegliesse la tattica al posto dello spagnolo. Dopo tante parole, dopo tante chiacchiere e dopo tante ipotesi Schweinsteiger si è stufato. Fermi tutti, ora parla Bastian.