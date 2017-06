L'ex capitano della Roma entrerà nella società con un ruolo di campo, lavorando a stretto contatto con l'ex compagno di squadra Eusebio Di Francesco.

0 condivisioni 5 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

Francesco Totti ha finalmente preso una decisione sul suo futuro. A poche settimane dal suo ritiro dopo la partita della Roma contro il Genoa, l'ex capitano dei giallorossi ha scelto quale strada intraprendere: entrerà a far parte della dirigenza dalla prossima stagione.

La scelta presa dal Pupone era quella che in molti si aspettavano, dato che Totti aveva già firmato un contratto che gli assicurava un futuro da dirigente nella Roma per 6 anni. L'unico dubbio che rimaneva riguardava la possibilità che il giocatore non volesse ancora appendere gli scarpini al chiodo per provare un'ultima esperienza in un'altra squadra, magari negli Stati Uniti.

Oggi però è arrivata la conferma della sua decisione, sulla quale ha pesato parecchio l'arrivo a Trigoria del suo ex compagno e amico Eusebio Di Francesco, che solo pochi giorni fa è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore della Roma.

Roma, Totti entrerà nella dirigenza

Totti entrerà nella dirigenza della Roma

L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che l'incontro che ufficializzerà il nuovo ruolo per Totti all'interno della Roma si terrà negli ultimi giorni di giugno, dopo la fine delle vacanze in Grecia dell'ex capitano giallorosso. Il suo convincimento è arrivato non soltanto per l'arrivo di Di Francesco ma anche per via di quello di Morgan De Sanctis che da pochi giorni è rientrato alla Roma con il ruolo di club manager.

Il desiderio di Totti è sempre stato quello di avere mansioni di campo e di lavorare a stretto contatto con la squadra, in modo da poter aiutare l'allenatore, i giocatori e lo staff grazie alla sua esperienza. La Roma sarebbe ben contenta di accontentarlo e di farlo lavorare spalla a spalla sia con De Sanctis che con il direttore sportivo Monchi, che ha più volte dichiarato di volere vicino una figura importante per la storia del club capitolino.

L'incontro avverrà circa una settimana prima dell'inizio del ritiro della Roma a Pinzolo, fissato per il 7 luglio. Quel giorno Francesco Totti potrebbe già essere operativo, iniziando ufficialmente la sua nuova avventura che lo legherà ancora ai colori giallorossi, anche se stavolta con il ruolo di dirigente.