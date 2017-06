Il direttore sportivo rossonero dichiara in un'intervista che l'intenzione del Milan è quella di non vendere il portiere: "La società ci ha detto di non accettare offerte".

26 minuti fa di Daniele Minuti

Gli ultimi giorni sono stati decisamente turbolenti per la dirigenza del Milan. L'aria di ottimismo che si respirava dopo i movimenti di calciomercato dei rossoneri è stata fortemente scossa dalla notizia del rifiuto di Donnarumma alla proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2018.

Nonostante ciò, Fassone e Mirabelli hanno dimostrato grande serietà e professionalità nella gestione mediatica del caso e si sono immediatamente rimessi al lavoro per rimediare all'inaspettato epilogo della trattativa con il ragazzo e il suo agente Mino Raiola.

Oggi arrivano delle dichiarazioni significative proprio da parte del direttore sportivo del Milan, che ha ribadito l'amarezza per la decisione di Donnarumma ma ha anche chiarito la linea dei rossoneri riguardo una possibile cessione dell'estremo difensore classe '99, confermando che il giocatore al momento non è in vendita.

Milan, Mirabelli: "Donnarumma non è in vendita, per ora"

Donnarumma ha rifiutato il rinnovo col Milan

In un'intervista rilasciata oggi al Corriere dello Sport, Mirabelli ha toccato molti punti: dalle sue impressioni sull'esperienza al Milan fino ad ora al rapporto con Marco Fassone, passando per gli obiettivi rossoneri della prossima stagione. Ma inevitabilmente, l'argomento di cui si è parlato di più è stato quello del futuro di Donnarumma:

Per il momento con lui non faremo nulla. L’input della proprietà è quello non accettare offerte, anche perché per noi, Donnarumma non ha prezzo. Non lo vendiamo. Per ora.

La chiosa lascia intendere che da qui alla fine della sessione di calciomercato le cose possano cambiare, ma il direttore sportivo ha escluso l'eventualità di intraprendere un braccio di ferro col giocatore. Dalle parole di Mirabelli traspare ancora una forte delusione per come sia finita la trattativa, anche perché la permanenza del portiere era stata sempre definita una priorità dalla nuova dirigenza rossonera, che sperava di fare di lui il pilastro attorno al quale costruire la squadra del futuro.

Volevamo regalare un simbolo ai nostri tifosi e Donnarumma aveva tutto per diventarlo: avrebbe avuto la fascia di capitano e l’offerta era enorme: 25 milioni netti in 5 anni. Umanamente, ci siamo rimasti male.

In chiusura di intervista, Mirabelli ha provato ad alleggerire la tensione nei confronti di Mino Raiola, da molti indicato come il vero artefice del rifiuto di Donnarumma, smentendo ogni ipotesi di diverbi con lui.