La scelta di Gianluigi Donnarumma di non rinnovare il suo contratto con il Milan sta facendo parlare tutto il mondo del calcio. L'annuncio del suo rifiuto all'offerta di prolungamento proposta dai rossoneri ha sorpreso i molti che, nonostante le difficoltà dalla trattativa, si aspettavano la sua permanenza.

Dopo gli sfoghi a difesa del portiere da parte di suo fratello e suo cognato, sono arrivate anche le parole del primo procuratore del classe '99, Giocondo Martorelli, che in un'intervista ha dichiarato di non essere stupito dall'epilogo della vicenda.

L'agente ha anche raccontato aneddoti dell'inizio della carriera di Donnarumma, mettendo in luce quella che secondo lui è una tendenza ad avere comportamenti poco corretti che il calciatore ha sempre avuto, rivelando addirittura una sua firma con l'Inter risalente a 4 anni fa.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, Martorelli è stato interpellato sulla questione Donnarumma. Il procuratore, che ha avuto il portiere fra i suoi assistiti quando era ancora più giovane, ha toccato tantissimi punti nella sua intervista, commentando prima di tutto il mancato rinnovo con il Milan.

Conoscendo le varie situazioni, per me non è una sorpresa che Donnarumma non prolunghi il contratto col Milan. Risulterò antipatico ma ero tra i pochissimi ad aver paventato questo risultato.