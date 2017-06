Dopo 8 anni il medico sociale dal 1985 al 2009 torna a far parte del club: era stato coinvolto nel processo per l'accusa di doping dei giocatori bianconeri.

2 ore fa di Marco Ercole

Torna a casa, Riccardo Agricola. Dopo aver passato una vita da medico sociale della Juventus, il dottore ricoprirà di nuovo un ruolo di primo piano nello staff sanitario del club bianconero. La sua storia con la Vecchia Signora era andata avanti dal 1985 e si era protratta fino al 2007, data in cui le strade si sono separate.

Ora però sembra essere arrivato il momento di un ricongiungimento dei due destini, perché secondo le indiscrezioni che arrivano da Torino, per Agricola sarebbe pronto un posto.

È quello di responsabile del J Medical, il centro poliambulatoriale, diagnostico, fisioterapico e di medicina sportiva. Un nome che garantisce qualità, quello del medico foggiano classe 1946. Ha due lauree, in Neuropatologia e psichiatria e in Medicina dello sport, conseguite entrambe all’Università di Torino, ma soprattutto un'esperienza nel settore calcistico che in pochi possono vantare nell'attuale Serie A.

Agricola torna alla Juventus

Il suo nome, però, è legato anche ad altre situazioni, in particolare quella legata al processo per doping in cui rimase coinvolta la Juventus a fine anni Novanta e inizio Duemila. Ed è proprio per questo che la possibilità di rivederlo nello staff medico bianconero sta già generando più di qualche polemica. Tutto nasce dalle accuse di Zdenek Zeman risalenti al 1998, riguardo i suoi dubbi sulla crescita fisica dei giocatori juventini.

Queste hanno infatti portato a un processo, che in primo grado ha fatto sì che la Procura di Torino - nel 2002 - condannasse a un anno e 10 mesi Agricola per "somministrazione di Epo e specialità medicinali per qualità diverse da quelle dichiarate".

Il medico è stato poi completamente assolto da tutte le accuse nel processo d'Appello con la motivazione che "il fatto non sussiste e non costituisce reato". Nel 2007 tutto si è risolto con l'assoluzione definitiva (con prescrizione) della Cassazione. Al termine del processo Agricola si è allontanato dalla Juventus, ma la sua posizione riguardo quella vicenda è sempre stata abbastanza chiara:

Ho solo fatto quello che facevano tutti nel calcio, cioè somministrare medicinali non dannosi e non per uso terapeutico, ma per consentire ai giocatori il recupero fisico. Una pagliuzza che è stata trasformata in una bomba.