Gao Lin e Ricardo Goulart firmano l'ennesimo successo della capolista, provvisoriamente a +5 sullo Shanghai SIPG. Cheng para un rigore a Jelavic.

Arriva a quota nove la striscia di vittorie consecutive del Guangzhou Evergrande, che all'Olimpico di Guiyang, seppur con qualche difficoltà di troppo, supera il Guizhou allenato da Gregorio Manzano, ancora imbattuto prima di quest'incontro alla guida dei biancorossi.

Primo tempo

Scolari deve rinunciare al terzino Xuepeng e al capitano Zhi Zheng, ma può schierare i tre brasiliani Goulart, Alan e Paulinho. Manzano si affida alla punta Nikica Jelavic e al trequartista olandese Chery.

È proprio l'ex QPR a creare la prima occasione della partita con un calcio di punizione respinto da Cheng. Al 18', sempre dalla distanza, ci prova Ricardo Goulart, trovando la risposta un po' impacciata di Wang Zhuo, oggi titolare per l'indisponibilità del primo portiere Boyang. Ma è ancora il Guizhou a rendersi pericoloso, prima con il colpo di testa di Jelavic, respinto da Cheng, poi con il tiro di Yunlong, terminato di poco alto. L'ex attaccante dell'Everton trova anche il gol alla mezz'ora, ma la sua posizione è giudicata in offside dall'arbitro Wang Zhe. Tuttavia al 43' è l'Evergrande a passare in vantaggio, con Gao Lin che al centro dell'area di rigore devia in rete il cross di Linpeng, realizzando il quarto gol in campionato.

Copyright GettyImages Gao Lin, 4 gol in campionato

Secondo tempo

La ripresa inizia con una nuova parata di Cheng, sul colpo di testa di Festus. Al 56' Xin stende in area Liang e il direttore di gara assegna il calcio di rigore ai padroni di casa: dal dischetto va Jelavic, che calcia centrale e vede il portiere respingere la sua conclusione col piede sinistro.

Il Guizhou schiaccia l'Evergrande nella propria metà campo, ma le Tigri riescono a raddoppiare al 71' col decimo gol stagionale di Ricardo Goulart, bravo a battere Zhou approfittando di una disattenzione dei due centrali di difesa Xin e Liang.

Lo stesso Goulart, dieci minuti dopo, salta tre avversari e serve Alan Carvalho, che da buona posizione non trova la porta calciando col piede sinistro. Il Guizhou va vicino al gol all'83', ma il tiro di Junlin viene ribattuto quasi sulla linea da Fang.

Copyright GettyImages Ricardo Goulart, attuale capocannoniere della Chinese Super League

Chinese Super League, 13° giornata

Tra oggi e domani verranno giocate tutte le altre gare del turno. Alle 13.35 sono in programma Henan Jianye-Yanbian Fude, Hebei-Tianjin Quanjian e Shanghai Shenhua-Chongqing Lifan, mentre domani, alla stessa ora, su Fox Sports (canale 204) verrà trasmesso l'esordio di Fabio Capello come allenatore del Jiangsu opposto al Changchun Yatai di Odion Ighalo.