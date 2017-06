L'International Board sta studiando nuove modifiche al regolamento del calcio: dal tempo effettivo alla sanzione del gol di penalità in caso di fallo di mano sulla linea di porta.

La rivoluzione tecnologica tanto attesa è ormai iniziata. La goal-line technology viaggia a pieno regime ovunque, mentre il Var, il primo sistema di moviola in campo, approvato dall'Ifab esattamente un anno fa, è già entrato a far parte del calcio che conta in questa stagione (Mondiale per Club, Mondiale U20 e Confederations Cup), e dall'anno prossimo sarà operativo anche nella nostra Serie A, in vista della prova del fuoco ai Mondiali di Russia del 2018. Ma il regolamento del gioco più bello del mondo potrebbe subire presto altre modifiche, magari meno drammatiche ma comunque significative.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Times, l'International Football Association Board - organismo indipendente dalla Fifa, nonché l'unico preposto a cambiare le regole del calcio - sta vagliando nuovi possibili emendamenti al corpo regolamentare del calcio. Così David Elleray, ex arbitro in Premier League e attuale direttore tecnico del Board:

Abbiamo presentato un documento radicale. Si potrebbe dire che parliamo di una rivoluzione silenziosa, volta a rendere il calcio ancora migliore di quello che è. Il mio punto di partenza è stato quello di leggere le regole attuali e chiedermi quale fosse la loro funzione, e non fosse possibile migliorare il gioco cambiandole

Ma quali sono le modifiche principali allo studio del Board?

Le possibili novità regolamentari nel calcio

Tempo effettivo di 60 minuti. Addio alle numerose figure retoriche riguardanti il numero 90: le partite di calcio potrebbero durare 60 minuti effettivi, con il cronometro fermo ogni volta che il pallone non è in gioco. I giocatori potranno battere per se stessi i calci di punizione. Non sarà più necessario, insomma, che il secondo tocco sia quello di un compagno di squadra o di un avversario. Nell'hockey è già possibile da qualche anno e la modifica ha aumentato il gioco effettivo di cinque minuti. Le rimesse dal fondo non dovranno obbligatoriamente superare l'area di rigore. In questo caso, si metterebbe da parte una delle regole più inutili del gioco. Inutile perché non prevede alcuna sanzione, dal momento che in caso di violazione la rimessa dal fondo va semplicemente ripetuta. Inoltre, essendo vietato per gli avversari stazionare in area di rigore prima della rimessa, si stimolerebbe il gioco palla a terra, invece del lancio lungo. Peraltro, la regola è già stata introdotta in diversi campionati giovanili. Calci di punizione in movimento. Regola auto-esplicativa: la palla non dovrà necessariamente essere ferma, al momento della battuta. Rigore, se il portiere raccoglie con le mani un retropassaggio. Già da molto tempo il portiere non può prendere con le mani un retropassaggio, regola introdotta nel 1992 per evitare perdite di tempo. In questo caso si inasprisce la sanzione: non più una punizione a due, ma un calcio di rigore. Gol, in caso di fallo di mano sulla linea. Sicuramente la proposta più controversa, poiché prevede l'assegnazione di una rete quando effettivamente non è stata segnata. Attualmente, la sanzione prevista per casi simili prevede rigore più espulsione. Ma evidentemente casi come quello di Uruguay-Ghana del Mondiale 2010 (fallo di mano di Suarez, poi espulso, Asamoah sbaglia dal dischetto e la Celeste alla fine la sfanga fino alla semifinale), hanno indotto il Board a considerare una penalità più dura. In caso di rigore parato si riparte con una rimessa dal fondo. Niente più ribattute vincenti in caso di errore dal dischetto. Penalizzazioni per le squadre che intimidiscono l'arbitro. Presente i capannelli di giocatori che circondano il direttore di gara, provando a fargli cambiare idea e qualche volta riuscendoci anche? Ora gli eccessi di aggressività potrebbero essere puniti con punti in meno in classifica.

La filosofia generale che si delinea lungo queste proposte è piuttosto chiara: aumentare il tempo effettivo di gioco, eliminando le cause di perdita di tempo; stimolare la spettacolarità del calcio; scoraggiare comportamenti scorretti e indisciplinati.