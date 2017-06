Il tecnico italiano pronto al debutto nella Chinese Super League: fino a oggi è imbattuto per quel che riguarda le sue partite d'esordio da allenatore.

un'ora fa di Marco Ercole

Come se fosse scritto nel suo destino, la nuova avventura di Fabio Capello alla guida dello Jiangsu Suning parte proprio nel giorno del suo 71esimo compleanno. Con l'aiuto dell'interprete, avrà certamente chiesto ai suoi ragazzi di regalargli una vittoria nella sfida casalinga contro il Changchun Yatai, uno scontro diretto che potrebbe permettere alla squadra cinese del patron dell'Inter di uscire immediatamente dalla zona retrocessione.

Partita subito molto impegnativa, dunque, quella che domenica 18 giugno alle 13.30 - in esclusiva su FOX Sports - sancirà il debutto di Fabio Capello sulla panchina dello Jiangsu Suning. Una squadra che fino a questo momento è riuscita a ottenere una sola vittoria nella Chinese Super League.

Una stagione fin qui disastrosa per la squadra che l'anno scorso si era piazzata al secondo posto in classifica: oltre alla 15esima posizione occupata finora, anche l'eliminazione agli ottavi della Champions League asiatica per mano dello Shanghai Sipg e la sconfitta nella Chinese FA Super Cup contro il Guangzhou Evergrande. Per questo Suning ha deciso di cambiare allenatore e ripartire da uno dei più importanti tecnici del calcio mondiale, quale è Don Fabio. Che quando si tratta di debutti, difficilmente sbaglia.

Capello, gli esordi prima dello Jiangsu Suning

Fabio Capello, nella sua esperienza sulla panchina del Milan

Per tutta questa serie di motivi servirà dunque un esordio positivo per Capello, che nella sua personale carriera fino a questo momento non ha mai perso nella sua partita di debutto in panchina. La prima volta, quella che non si scorda mai, la situazione è molto simile a quella attuale. È il 12 aprile 1987, ben 30 anni fa, sulla panchina del Milan.

I rossoneri sono in caduta libera e dopo due sconfitte consecutive Berlusconi decide di sostituire Liedholm con il suo vice, l'allora 40enne Fabio Capello: a lui il compito di traghettare la squadra fino al termine del campionato.

La prima partita è al Meazza, contro il Torino e i rossoneri vincono 1-0, gol di Hateley. Nelle sei gare che chiudono la stagione arrivano 3 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Non viene reputato ancora pronto per guidare la squadra pure nella stagione successiva e così Capello si riprende il ruolo di vice, supportando il nuovo arrivato Arrigo Sacchi e costruendo insieme a lui uno dei Milan più forti di sempre.

Il suo primo vero Milan, poi il Real Madrid

Fabio Capello, due scudetti con il Real Madrid

Terminato il ciclo Sacchi, per Berlusconi è arrivato il momento di promuoverlo ufficialmente alla guida tecnica del suo Milan nella stagione 1991/1992. È quella del suo vero debutto, che si apre anche in questo caso a San Siro e con una vittoria, il 2-0 sul Brescia del 28 agosto 1991, reti di Gullit e van Basten. La formazione che schiera in quella gara, è una sorta di filastrocca che sanno a memoria tutti i tifosi del Milan: Rossi, Tassotti, Maldini, Albertini, Costacurta, Baresi, Donadoni, Rijkaard, van Basten, Gullit, Serena.

Inizia così un nuovo ciclo leggendario per la storia rossonera, che si conclude cinque anni dopo, quando don Fabio si trasferisce in Spagna, al Real Madrid. Il presidente di allora, Sanz, lo chiama per risollevare un club che nell'ultima stagione non era riuscito nemmeno a conquistarsi un posto in Europa.

Il suo debutto nella Liga è in un campo tra i più complicati, al Riazor, contro il Deportivo de La Coruña di Rivaldo, il 31 agosto 1996. I padroni di casa passano in vantaggio con Corentin Martins, il Real Madrid risponde con il gol dell'1-1 del terzino sinistro Roberto Carlos, proprio uno degli acquisti segnalati e voluti fortemente da Capello. Inizia così la sua avventura con le Merengues, che in quell'anno, sotto la sua guida, tornano a vincere il campionato dopo un appassionante testa a testa con il Barcellona di Ronaldo. Per Capello è il quinto scudetto nelle ultime sei stagioni.

Il ritorno in Italia e i debutti di Piacenza

Fabio Capello, due anni consecutivi alla guida della Juventus

La sua avventura al Real Madrid si conclude dopo appena un anno, come raccontato da Capello per via di una telefonata di Berlusconi, che gli chiede di tornare a casa per aiutare un Milan arrivato 11esimo nell'ultimo campionato. Il tecnico goriziano dice subito sì e anche se questa volta i risultati non sono eccelsi, il suo "esordio" stagionale è un pareggio, a Piacenza, il 31 agosto 1997: 1-1, fa tutto il difensore piacentino Delli Carri, prima con un autogol e poi con la rete del pari.

Al termine della stagione si conclude il rapporto con il Milan, Capello si prende un anno sabbatico e poi riparte dalla Roma. Curioso che anche in questo campionato il suo debutto il 29 agosto 1999 preveda la tappa al Garilli di Piacenza e la sfida si concluda allo stesso modo, 1-1, con gol di Totti su rigore e pareggio di Stroppa.

A Roma resta cinque anni, vince uno scudetto (il terzo della storia giallorossa) al secondo tentativo e stabilizza la squadra di Franco Sensi nell'alta classifica della Serie A. Poi però arriva la chiamata della Juventus e Capello accetta. L'esordio sulla panchina dei bianconeri è il 10 agosto 2004 in ambito europeo, nel terzo turno preliminare di Champions League, a Torino contro gli svedesi del Djugardens: un inizio shock, con il doppio vantaggio degli ospiti. Poi però Trezeguet ed Emerson rimettono le cose a posto e fanno concludere la partita sul 2-2.

Di nuovo in Spagna, poi le nazionali

In carriera Fabio Capello è stato ct dell'Inghilterra e della Russia

Dopo due scudetti sulla panchina della Juventus (poi revocati per lo scoppio di Calciopoli), Capello viene chiamato ancora una volta a Madrid dal nuovo presidente Calderon. Così come accaduto esattamente dieci anni prima, resta solo un anno sulla panchina delle Merengues e vince la Liga. E il debutto di questa sua seconda esperienza in Spagna, parte ancora con un pareggio, 0-0 al Santiago Bernabeu il 27 agosto 2006 con il Villarreal. Al termine della stagione, nonostante la vittoria del campionato, viene esonerato.

A dicembre però trova subito una nuova sistemazione, in Inghilterra, da commissario tecnico, il secondo non inglese della storia dopo Sven Goran Eriksson. L'esordio è a Wembley, in amichevole contro la Svizzera, il febbraio 2008. La sfida si chiude sul 2-1, gol di Jenas e Wright-Philips per i britannici, pari momentaneo elvetico di Derdyok.

Resta ct dell'Inghilterra per 4 anni, poi la collaborazione si conclude con le dimissioni per via di una divergenza di opinioni sulla fascia di capitano tolta a Terry dalla Federazione. Se ne va da allenatore con la percentuale più alta di sempre per quel che riguarda le vittorie su partite disputate (66%) e viene chiamato dalla Russia. Il suo secondo esordio da selezionatore di una nazionale si gioca a Mosca, il 15 agosto 2012: finisce 1-1, gol di Dzagoev per i russi e Gradel per gli africani. Il bilancio di Capello nei debutti, insomma, è di 3 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte. Non resta che aspettare la partita tra Jiangsu Suning e Changchun Yatai per aggiornare la statistica, per la prima volta, il 18 giugno, giorno del suo compleanno.