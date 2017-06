Svanito Jasikevicius, i blaugrana hanno scelto l'ex coach del Baskonia. In terra basca comincia l'era dell'ex play argentino, Milano pronta ad accogliere Pianigiani.

di Alessandro Assad

Sito Alonso è il nuovo allenatore del Barcellona. Dopo una stagione a dir poco fallimentare, chiusa all'undicesimo posto in Eurolega (e quindi fuori dalla post season) e culminata con l'eliminazione nei quarti di finale playoff della Liga per mano del Valencia, la squadra catalana ha deciso di ripartire quasi da zero, affidando la guida tecnica della squadra all'allenatore spagnolo. Alonso prende il posto di Georgios Bartzokas, che ha lasciato la società blaugrana la settimana scorsa.

Alonso però non era la vera prima scelta del Barcellona. La squadra catalana ha provato fino all'ultimo a prendere Sarunas Jasikevicius, ma il lituano ha deciso di rimanere allo Zalgiris Kaunas firmando un rinnovo biennale che lo ha trasformato nell'allenatore più pagato della storia del club.

Sito Alonso nell'ultima stagione ha allenato il Baskonia dove ha raggiunto i playoff di Eurolega e la semifinale del campionato spagnolo. L'allenatore madrileno ha firmato un contratto per due anni con opzione per il terzo. A Barcellona troverà una squadra da rifondare.

Jasikevicius ha deciso di rimanere nella sua Kaunas

Eurolega, i movimenti sulle panchine

Al posto di Alonso, sulla panchina del Baskonia dalla prossima stagione siederà Pablo Prigioni. La squadra basca ha infatti ufficializzato l'arrivo dell'argentino con un contratto biennale. L'ex giocatore dei New York Knicks, Houston Rockets e LA Clippers era tornato al Baskonia durante la stagione appena conclusa nelle vesti di giocatore, salvo poi ritirarsi dopo solo poche partite. Prigioni ha deciso quindi di iniziare la carriera da coach nella società basca a cui è da sempre legato.

Pianigiani ha vinto il campionato israeliano

La prossima settimana, infine, dovrebbe essere quella di Simone Pianigiani all'Olimpia Milano. Il coach senese ha chiuso nel migliore dei modi la sua esperienza in Israele, vincendo il campionato con l'Hapoel Gerusalemme e portandosi a casa il premio come miglior allenatore della Winner League. Pianigiani ha già raggiunto un accordo su base triennale con la squadra meneghina ed è quindi pronto a tornare in Italia.

Chi invece non andrà in Israele è David Blatt. L'allenatore americano sembrava ad un passo dal ritorno al Maccabi Tel Aviv, ma lo stesso stesso club di Tel Aviv ha annunciato che Blatt rimarrà in Turchia, al Darussafaka, anche la prossima stagione nonostante la squadra turca non disputerà l'Eurolega. Ora l'indiziato numero uno per la guida del Maccabi diventa Neven Spahija, che ha già guidato gli israeliani nel 2006-2007.