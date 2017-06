Come ai vecchi tempi il manager scozzese, che a Old Trafford ha conquistato 38 trofei in 27 anni, ha parlato davanti ai suoi ex giocatori prima del Michael Carrick Testimonial.

5 ore fa di Andrea Pettinello

Sir Matt Busby e i suoi ragazzi, i leggendari Busby Babes, George Best, Bobby Charlton e Denis Law. Ma anche Sir Alex Ferguson e la Classe del '92, Rio Ferdinand, Evra e Wayne Rooney. Il Manchester United non è solo la squadra più vincente della storia del calcio britannico, è una vera e propria raccolta di leggende che sin dagli anni i60 hanno scritto pagine memorabili della storia di questo sport.

Giusto due settimane fa la rivista Forbes ha valutato il Manchester United come la società di calcio più ricca e valutata al mondo, stimando le sue entrate in 765 milioni di dollari nella stagione 2015/2016, ben 77 in più del duo spagnolo formato da Barcellona e Real Madrid. Nonostante i Red Devils abbiano vissuto un periodo di appannamento dopo l'addio di Sir Alex Ferguson, rimanendo a secco di trofei per alcuni anni, i recenti acquisti di spessore e l'arrivo di José Mourinho hanno permesso alla squadra di ritornare a trionfare in ben 3 dei 5 tornei stagionali ai quali ha preso parte.

Ma in occasione del Michael Carrick Testimonial, tenutosi a Old Trafford lo scorso 4 giugno, l'allenatore britannico più vincente della storia del calcio inglese e di quella del Manchester United, all'anagrafe Alexander Chapman Ferguson ma conosciuto da tutti come Sir Alex Ferguson, ha avuto la possibilità di riguardare negli occhi tutti quei ragazzi con i quali ha conquistato trofei in giro per l'Inghilterra, per l'Europa e per il mondo, e parlare loro per un'ultima volta, almeno in veste di allenatore.

Sir Alex Ferguson ai suoi ragazzi: "Dobbiamo vincere anche questa!"

Il miglior complimento che posso farvi, a parte il fatto che eravate una squadra eccellente, è che siete poi diventati dei bravi ragazzi. Davvero, ognuno di voi. Non è sempre facile essere dei calciatori e poi concludere la propria carriera e continuare al top. E invece voi ce l'avete fatta. Edwin (Van Der Sar, ndr) all'Ajax, Park Ji Sung in Svizzera (sta studiando per diventare manager, ndr), Rio (Ferdinand, ndr) e Paul (Scholes, ndr) lavorano in televisione e Gary (Neville, ndr) ormai si sta comprando mezza Manchester.

Così il manager scozzese ha parlato ai suoi ragazzi, intervallando momenti di serietà a qualche battuta. La partita per la quale si scendeva in campo non era ovviamente qualcosa di ufficiale, ma si trattava comunque di un match importante volto a celebrare la figura di Michael Carrick - altro grande protagonista dell'era Ferguson - e a raccogliere fondi per le associazioni benefiche della città, oltre che per la MUFC Fondation.

Quasi a rimarcare il suo spirito e la sua mentalità vincente, Sir Alex ha poi lanciato una frecciatina, neanche tanto velata, a tutto lo spogliatoio, incitando i giocatori quasi si trattasse del match più importante della stagione.

Dobbiamo vincerla. Dobbiamo assolutamente vincerla. L'ultima partita che abbiamo giocato tutti insieme è finita 5-5. Vediamo di rimediare.

Questo è sempre stato Alex Ferguson: un uomo vincente, capace di mettere d'accordo tutti e conquistare il cuore di milioni di tifosi, non solo quelli del Manchester United. La sua umiltà e il suo modo di essere lo hanno portato a essere un'icona del calcio e noi gli saremo grati per sempre.