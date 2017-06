Il club si dà due settimane di tempo per chiarire la situazione del portoghese: se non risolverà, allora andrà sul mercato.

di Marco Ercole

Proprio ora che ha formalizzato la sua candidatura (al momento unica) per ricoprire il ruolo di presidente delle Merengues anche per il prossimo quadriennio, Florentino Perez si trova a dover gestire uno degli episodi più significativi della storia del club. Cristiano Ronaldo ha manifestato tutto il suo malessere per la situazione attuale, arrivano ormai conferme su conferme con il passare delle ore, e ai suoi compagni in nazionale avrebbe confermato l'indiscrezione bomba lanciata questa mattina dal quotidiano portoghese, A Bola: "Ho deciso, me ne vado dal Real Madrid".

Una reazione, quella di CR7, che conferma il suo disappunto per come il Real Madrid abbia gestito la vicenda legata all'accusa nei suoi confronti da parte del fisco spagnolo. Avrebbe preferito un atteggiamento diverso da parte della sua società, non si è sentito tutelato.

Da qui la decisione comunicata ai suoi confidenti - e che si è diffusa macchia d'olio minuto dopo minuto travolgendo l'intero mondo del calcio - di lasciare la Spagna e il Real Madrid nella prossima sessione di calciomercato. Non è gli è bastato il fatto che il club si sia esposto pubblicamente - "Siamo certi della sua innocenza" - per difenderlo, perché oltre alle parole formali Cristiano Ronaldo si aspettava un intervento più diretto, che andasse a occuparsi in prima persona di risolvere questo problema con il fisco. A suo giudizio, poi, si tratta più una responsabilità del Real Madrid, visto che fosse dipeso solo da lui avrebbe semplicemente staccato un assegno per mettersi in regola.

Caso Cristiano Ronaldo, il piano del Real Madrid

Nel corso della lunghissima giornata di ieri non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale delle Merengues. In via ufficiosa, però, comincia a trapelare quale sia la strategia del Real Madrid per affrontare questa vicenda che - come riporta Marca - da dentro il club fanno sapere possa risolversi solo in un modo:

Queste cose non si possono mettere a posto con una telefonata. Serve parlare faccia a faccia.

Ecco perché il Real Madrid si è dato di fatto due settimane di tempo per mettere ordine in questa spinosa vicenda, esattamente il tempo che servirà per far concludere la Confederations Cup, in cui Cristiano Ronaldo è impegnato con il suo Portogallo.

Cristiano Ronaldo in nazionale con il Portogallo per la Confederations Cup

L'idea è quella di aspettare il termine della competizione (il 2 luglio) per poi parlare direttamente con lui, chiarire la situazione e convincerlo a ritornare sui suoi passi, per fargli realizzare quanto aveva dichiarato il giorno del suo rinnovo di contratto:

Mi ritirerò dal calcio a 41 anni, da giocatore del Real Madrid.

Fino al 2 luglio, quindi, il Real Madrid non ha intenzione di muoversi in nessun modo. Farà sbollire il portoghese, lo aspetterà e poi cercherà di mettere a posto la situazione. Se non dovesse riuscirci, allora deciderà come muoversi di conseguenza sul calciomercato. Ma la prospettiva di cedere Cristiano Ronaldo e trovare uno o più sostituti, al momento, è ancora considerata l'ultima opzione percorribile.