Il mediano francese del PSG è tornato prepotentemente tra gli obiettivi di mercato del club bianconero: primi contatti con l'agente Mino Raiola.

3 ore fa di Vinicio Marchetti

La Juventus è alla ricerca di un nome di spessore per rafforzare la mediana. Secondo l'indiscrezione di Sky Sport, nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Blaise Matuidi. Un giocatore ben noto ai tifosi bianconeri che nella scorsa sessione invernale di calciomercato sembrava a un passo dal trasferimento a Torino.

Una trattativa che non è affatto semplice e la dirigenza della Juventus lo ha già ampiamente capito qualche mese fa. Trattare con il PSG è sempre molto dura, soprattutto quando devi acquistare. A gennaio le discussioni andarono avanti per settimana ma alla fine non se ne fece nulla.

Adesso tutto potrebbe essere più semplice anche perché Matuidi si libererà a parametro zero nel 2018. Una condizione che impone alla società proprietaria del cartellino di compiere una scelta: perdere il calciatore senza ricavarci un soldo, venderlo prima a un prezzo più ragionevole o rinnovare il contratto in tempi brevi.

Calciomercato Juventus, obiettivo Matuidi

Blaise Matuidi sarebbe il classico acquisto di calciomercato dalla resa sicura. La Juventus vestirebbe di bianconero un giocatore che nella stagione appena conclusa ha totalizzato 52 presenze tra Coppe e Campionato. La titolarità del transalpino non è mai stata in discussione nella mediana del PSG, ma le difficoltà di dialogo con la dirigenza del club lo hanno spinto a prendere in considerazione strade diverse. Il club bianconero ha avviato i contatti con l'agente Mino Raiola (sì, c'è sempre), nelle prossime ore si attendono novità.