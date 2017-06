Scippo di talenti del Bayern, che prende tre gioiellini dall'Hertha Berlino. Arrivano Torben Rhein e i fratelli Nemanja e Nikola Motika: insieme arrivano a 41 anni.

5 ore fa di Elmar Bergonzini

Un club che costruisce, un altro che compra. Hertha Berlino e Bayern Monaco hanno due filosofie completamente diverse. I berlinesi sono soliti creare talenti. Hanno un ottimo settore giovanile, motore della prima squadra. L’ultima cessione è quella di John Brooks al Wolfsburg per 17 milioni. Plusvalenza totale.

Anche il Bayern Monaco in teoria vorrebbe costruirsi i talenti in casa. È una cosa che al presidente Hoeness sta particolarmente a cuore. Ma non ci riesce più. L’ultimo talento del settore giovanile a riuscire a imporsi in prima squadra è Thomas Müller, se non si tiene conto di David Alaba, comprato sul calciomercato quando aveva 16 anni.

Qualcosa nel settore giovanile bavarese non va più come dovrebbe, e il Bayern Monaco è obbligato a investire sul calciomercato. Anche per quel che riguarda i giovani. Al punto che i bavaresi starebbero pensando ad un vero e proprio scippo di talenti nei confronti dell’Hertha Berlino. Tre campioncini, che insieme arrivano a 41 anni.

L’attacco nei confronti dell’Hertha Berlino arriva da personaggi potenti e influenti a Monaco. Nella fattispecie da Hermann Gerland, fino a poco fa vice di Carlo Ancelotti, ora responsabile del settore giovanile del Bayern Monaco. Stando a quanto riportato dal giornale di Berlino i bavaresi avrebbero già trovato l’accordo con Torben Rhein (regista, 14 anni) e i fratelli Nemanja Motika (attaccante, 14 anni) e Nikola Motika (centrocampista, 13 anni) e le loro famiglie. Curiosamente il padre di Torben Rhein, Peter, è un osservatore dell’Hertha Berlino che seguirà il figlio a Monaco. Torben, capitano del club berlinese, è considerato uno dei migliori talenti di tutta la Germania, al punto che in Baviera dovrebbe giocare da sotto-età.

Benjamin Weber, responsabile del settore giovanile dell'Hertha ha confermato di temere di perdere i tre talentini:

I genitori dei ragazzi ci hanno informato che vogliono andare al Bayern Monaco, ma da lì nessuno si è fatto sentire.

Non essendo ancora sotto contratto, il Bayern potrebbe prenderli tutti e tre per la cifra complessiva di 20mila euro. Nulla, visto il loro valore e visto quanto i bavaresi hanno intenzione di spendere per il calciomercato e il settore giovanile. Un club che costruisce, un altro che compra. A prezzi scontati.