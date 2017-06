In un'intervista di due anni fa il calciatore inglese si espresse in merito al futuro di CR7: "Ritornare al Manchester United è l'unica scelta, io sarei tornato strisciando".

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Daniele Rocca

In Spagna non si parla d'altro. E non solo in Spagna. Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid? Un'idea che fino a due settimane fa sembrava a dir poco assurda, sta rientrando nei confini della realtà. Dopo i problemi con il fisco, il portoghese potrebbe dire addio a quella che è stata la sua casa per otto stagioni.

Nel frattempo a Manchester... I tifosi dello United pregano, cercano un segno in ogni avvenimento. E prima di arrivare a leggere i fondi del caffè, l'indizio buono potrebbe arrivare dal profilo Instagram di Cristiano Ronaldo. Via la foto profilo con la maglia del Real Madrid, ecco quella con la divisa della Nazionale.

C'è chi è pronto a giurare che sia la prima volta che CR7 preferisca il Portogallo al Real Madrid, almeno sulle foto. Per tutti questi motivi, tornano di estrema attualità le dichiarazioni di David Beckham: due anni fa lo 'Spice Boy' consigliò a Cristiano Ronaldo di tornare a Manchester qualora avesse deciso di lasciare la Spagna.

Ronaldo changed his instagram profile picture from him in a Real Madrid shirt.



Let the united fans speculate! 😂 pic.twitter.com/LrREkUm4Gc — Team FA (@TeamFA) June 17, 2017

Il consiglio di Beckham a Cristiano Ronaldo

E se l'ipotesi diventasse realtà? Dove potrebbe giocare CR7 il prossimo anno? Vi abbiamo già dato 13 destinazioni possibili, ma la più realistica è un ritorno in Premier League. Proprio come gli aveva suggerito Beckham. Era il 15 novembre 2015: il nome di Cristiano Ronaldo veniva insistentemente accostato al PSG. Intervistato durante un evento di beneficenza, Becks si espresse in merito:

Se Cristiano dovesse lasciare il Real Madrid, l'unico posto dove potrebbe andare sarebbe il Manchester United.

I due hanno molto in comune. Stesso numero con i 'Red Devils', il 7, quello delle leggende. Stessa scelta di vita: dal Manchester United al Real Madrid. E chi ha indossato quella maglia non può che rimanere legato a tutto ciò che rappresenta: