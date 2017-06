Fernando Allende, difensore di un club di quarta serie, ha ammesso di aver infilzato gli attaccanti dell'Estudiantes con uno spillone, durante un match si coppa nazionale.

6 ore fa di Paolo Cola

Il Sudamerica, si sa, non è soltanto la patria di alcuni dei più grande fuoriclasse che il calcio abbia mai avuto. Qui, il concetto di gioco sporco ha raggiunto lo stato dell'arte già decenni fa, e non è mai passato di moda. Ultimo fulgido esemplare della scuola argentina di "bastardi senza gloria" è Federico Allende, difensore che milita in quarta divisione nello Sport Pacifico e che ha candidamente ammesso di aver pugnalato con uno spillone il centravanti avversario durante un match di coppa contro l'Estudiantes:

Sapevamo di dover giocare duro contro di loro, e allora ho iniziato a trafiggere gli attaccanti dell'Estudiantes con uno spillone. Sappiamo che i giocatori di prima divisione non amano il contatto, non gli piace se perdiamo tempo o se giochiamo sporco. E dunque è proprio così che bisogna fare. Il calcio è così, il calcio è fatto per i furbi. Ve lo giuro, ho massacrato Juan Ferney Otero. Ora lui mi odierà ma questo è il calcio, non devi avere alcun rispetto per i tuoi avversari

Una visione hobbesiana del gioco del calcio che avrebbe fatto venire i brividi perfino a Pasquale Bruno, e che potrebbe costare ad Allende una sospensione, o addirittura il licenziamento da parte del suo club. Il quale, ricordiamolo, ha comunque beneficiato della guerriglia personale del difensore, dal momento che la partita contro l'Estudiantes è stata vinta per 3-2.

Storiella deliziosa, che merita un finale all'altezza. Ed eccolo: l'Estudiantes era la squadra in cui militò, negli anni Sessanta, anche un certo Carlos Bilardo, futuro ct dell'Argentina campione del mondo nel 1986. Un personaggio amabile, che si distinse per diverse bizzarrie, tipo quella di entrare in campo con uno spillone nascosto nei calzettoni con cui infilzare gli avversari. Cosa che fece, per esempio, nel corso della Coppa Intercontinentale del 1968 contro il Manchester United. A inizio gara, Bilardo aveva accolto così i suoi avversari:

Se superate la linea di metà campo, lo fate a rischio della vostra vita

Se ne accorse anche il Milan, l'anno seguente, sempre in Coppa Intercontinentale. I rossoneri tornarono a Milano col trofeo, ma anche con nasi rotti, zigomi spaccati, traumi cranici e psicologici, e un arresto per renitenza alla leva (Nestor Combin). E il torneo iniziò una fase di declino che terminò soltanto con la rinascita in Giappone, dieci anni più tardi.