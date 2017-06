Fiete Arp è un promettente talento dell'Amburgo e della nazionale juniores. A 17 anni ha rifiutato il Real Madrid rinnovando coi tedeschi per prendere la maturità.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Prima il dovere, poi il piacere. Specie quando si è di fronte all’esame di maturità. Nel 2014 Simone Scuffet rifiutò di passare dall’Udinese all’Atletico Madrid proprio perché voleva prima terminare la propria carriera scolastica. Ora c'è un caso molto simile in Bundesliga. Fiete Arp rifiuta il Real Madrid e resta all’Amburgo: fra un anno prenderà la maturità, poi si vedrà.

La storia, come detto, è molto simile a quella di Scuffet. L’Atletico Madrid nel 2014 aveva già trovato l’accordo con l’Udinese per una cifra vicina ai 9 milioni di euro, più 2 di bonus. Il giocatore avrebbe firmato un quadriennale da poco meno di un milione all’anno ma decise di non fare il passo più lungo della gamba. Ora lo imita Fiete Arp.

Nato il 6 gennaio del 2000 Arp ha realizzato 7 gol agli Europei Under 17, facendo registrare anche la tripletta più veloce di sempre (12 minuti) nella storia del torneo durante la partita vinta dalla Germania contro la Bosnia per 5-0. Per questo i maggiori club europei si sono interessati a lui, che però ha scelto di restare all’Amburgo. Rifiutando un'offerta del Real Madrid e snobbando club come Borussia Dortmund, Chelsea e Juventus.

Vota anche tu! Arp come Scuffet: è giusto rifiutare club come Real Madrid e Atletico Madrid per la maturità? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Arp come Scuffet: è giusto rifiutare club come Real Madrid e Atletico Madrid per la maturità? Condividi



Amburgo, Arp rifiuta il Real Madrid e rinnova: prima prenderà la maturità

I genitori, così come i dirigenti del club tedesco, lo hanno convinto a rinnovare. Resterà all’Amburgo fino al 2019. Guadagnerà 10 mila euro al mese, molti meno di quanti ne avrebbe presi in Spagna. A 17 anni il Real Madrid può aspettare. Anzi, deve aspettare. Perché l’importante per Arp adesso è la scuola. Fra un anno dovrà prendere la maturità e quindi non vuole stravolgere la propria vita prima del tempo.

Quest’anno per me le cose sono andate particolarmente bene. So però anche che dovrò continuare a lavorare su me stesso per crescere e migliorare, e voglio farlo all’Amburgo.

Fiete Arp in azione durante Germania-Inghilterra agli Europei U17

Arp è arrivato all’Amburgo all’Under 11, in questa stagione ha giocato con l’Under 17, con la quale ha segnato 26 gol in 21 partite. Negli ultimi mesi ha giocato più volte con la Primavera del club tedesco, e si è perfino allenato con la Prima Squadra. Da luglio si trasferirà nella sede dell’Amburgo, che lo seguirà negli studi per aiutarlo a prendere la maturità presso il Gymnasium Heidberg. Prima il dovere, poi il piacere. Perfino nel mondo del calcio c’è ancora chi la vede così.