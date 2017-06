UFC torna anche questo fine settimana, con una card live da Singapore. Quattro i match in programma con quattro ex campioni pronti a rientrare in azione!

3 ore fa di Massimiliano Rincione

Tempo di ritorni per UFC: anche questa settimana infatti la promotion più importante al mondo nel settore delle MMA farà capolino sulle frequenze di FOX Sports e lo farà con un'insolita comodità in termini di orario. A partire dalle ore 14 di sabato 17 giugno infatti si apriranno le porte della main card di Singapore: quattro i match a cui andremo ad assistere live con il commento del nostro Alex Dandi, pronto ad accompagnarci al meglio in questa avventura asiatica all'interno della gabbia ottagonale. Si parte subito col botto, con Tarec Saffiedine e Rafael dos Anjos che si affronteranno in un incontro al limite della categoria pesi welter. Ex campione contro ex campione nella prima contesa di serata, essendo Saffiedine l'ex campione pesi welter Strikeforce e Dos Anjos l'ex re dei leggeri UFC. Test assai impegnativo per il brasiliano, a cui non è stato certo concesso un avversario di comodo. Match-up stilisticamente incerto, essendo ambedue gli atleti - reduci entrambi da due sconfitte consecutive - assai poliedrici per caratteristiche tecniche.

Tarec Saffiedine e Rafael Dos Anjos al media day face-off di Singapore.

Successivamente sarà il turno di Dong Hyun Kim e Colby Covington, pronti a darsi battaglia anche loro al limite delle 170 libbre. "The Stun Gun", numero 7 nei ranking della categoria pesi welter, avrà modo di confrontarsi contro il rampante protetto dell'ATT, ex NCAA. Entrambi reduci da tre vittorie consecutive, avranno modo di offrire un interessante confronto di stili che sembra pronto a garantire spettacolo. Co-main event di serata che vedrà il classico abbinamento veterano contro nuovo prospetto, con l'ex campione pesi massimi UFC Andrei Arlovski che affronterà il rampante polacco Marcin Tybura. Match-up che lascia assai perplessi, a dir la verità: Arlovski infatti è reduce da ben quattro sconfitte di fila, giunte in una fase definibile in "caduta libera" a dispetto di un più democratico calante. Tybura che è invece reduce da due vittorie consecutive e arriva dunque in trend positivo al test match più importante della sua carriera.

Main event infine su cui è inutile dilungarsi, essendo Holly Holm e Bethe Correia ormai ben note ai più. Ex campionessa pesi gallo la prima, ex contendente al titolo la seconda. Colei che mandò KO Ronda Rousey la prima, colei che fu mandata KO da Ronda Rousey la seconda. Holm reduce da tre sconfitte di fila, al contrario di una Correia che vanta uno score composto da una vittoria, un pari ed una sconfitta nell'ultimo tris. Striker assai tecnica la statunitense, al contrario della brawler brasiliana. Occhio al counterstriking de "La Figlia del Predicatore": quest'ultima caratteristica tecnica potrebbe infatti giocare un ruolo fondamentale ai fini dello svolgimento dell'incontro e del suo eventuale esito. Noi vi abbiamo avvisato!

Sintonizzate già da ora i vostri decoder, e possibilmente non pranzate in ora tarda. Già a partire dalle ore 14 di sabato 17 giugno infatti, il nostro Alex Dandi partirà in diretta con il commentary italiano della main card di UFC Fight Night 111. Pronti a sfoderare i telecomandi dunque, in vista di un weekend bollente su FOX Sports, canale 204 di Sky!