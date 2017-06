Aveva 38 anni. È la prima vittima del caos scoppiato nella piazza torinese la sera della finale di Champions League che ha provocato oltre 1500 feriti.

44 minuti fa di Alberto Casella

Non ce l'ha fatta. Erika Pioletti è la prima vittima degli incidenti scoppiati in Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno. C'era il maxischermo per vedere tutti insieme quella finale di Champions League tanto agognata, la piazza era piena, faceva caldo, un'estate anticipata anche ai piedi delle Alpi, e poi, con un solo maxischermo per tutta la piazza toccava anche stare appiccicati.

A un tratto un botto, forse arriva dai ventilatori del parcheggio sotterraneo, qualcuno parla di sostanze urticanti, ma per quello ci sono le indagini in corso. Qualcuno urla all'attentato, la folla si trasforma in un'arma, involontaria quanto micidiale. Tutti cominciano a correre, chi a destra chi a sinistra, impazziti, fra migliaia di cocci di bottiglie, scarpe, smartphone e zainetti abbandonati dalle persone in fuga.

Erika non capisce, non ha il tempo per farlo. Era lì quasi per caso, per passare una serata insieme al compagno Fabio, tifoso della Juventus. In pochi attimi vengono separati dalle folate della gente, fiumane imbizzarrite. Quando Fabio la ritrova è a terra, scivolata dopo essere stata schiacciata e spinta contro un muro dalla folla terrorizzata in cerca di una via di fuga da Piazza San Carlo.

Torino: morta Erika, la donna travolta in piazza San Carlo

Soccorsa da pompieri e poliziotti, a Erika viene praticato un massaggio cardiaco, ma i danni cerebrali sembrano subito gravissimi. Trascorrono giorni laceranti, fra speranze e delusioni. Ieri mattina la direzione dell'ospedale San Giovanni Bosco aveva emesso un comunicato in cui la speranza non c'era più: Erika se n'è andata in serata. Lascia i genitori, la sorella e il compagno.

Un'immagine di Piazza San Carlo dopo gli incidenti

La piazza, trappola mortale

Immediati i messaggi di condoglianze dalla Juventus, dalla sindaca Appendino ma anche da migliaia di persone, gente comune che non riesce a trovare un perché a una tragedia del genere. C'è chi dice che sarebbe bastato un secondo maxischermo per non trasformare Piazza San Carlo, il salotto buono di Torino, in una trappola mortale. Difficile dire se sarebbe cambiato qualcosa. Nulla di sicuro sarebbe cambiato dal punto di vista di abusivi e ambulanti che vendevano indisturbati bottiglie di vetro e nulla neppure dal punto di vista delle vie di fuga.

Ogni parola è superflua. A nome mio e della Città esprimo le mie condoglianze per la morte di Erika.

Sarà proclamato il lutto cittadino pic.twitter.com/NT6seZW6J4 — Chiara Appendino (@c_appendino) June 15, 2017

I maxischermi a Madrid

Anche a Madrid il match era stato trasmesso su maxischermi, installati però all'interno dello stadio del Real Madrid. Controlli agli ingressi, niente bottiglie, vie di fuga garantite, massima sicurezza. I biglietti costavano 10 euro e il Bernabeu era pieno. Una festa, insomma, come avrebbe dovuto essere a Torino, indipendentemente dal risultato.