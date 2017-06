L'Apache parla per la prima volta del Boca Juniors dopo il suo passaggio allo Shanghai Shenhua. Duro attacco a Riquelme, poi la "raccomandazione" di Dybala.

4 ore fa di Marco Ercole

Carlitos Tevez allo Shanghai Shenhua è stato uno dei trasferimenti di calciomercato che hanno fatto più discutere. Una decisione che l'attaccante argentino ha preso lo scorso gennaio, quando lasciò il Boca Juniors scegliendo i tanti soldi messi a disposizione per passare nella Chinese Super League.

È stato accusato di tradimento, di pensare solo al Dio denaro. Ed è rimasto sempre in silenzio, senza mai tornare sulle reali motivazioni di quella sua scelta.

A distanza di mesi, Tevez ha deciso di affrontare una volta per tutte l'argomento, concedendo un'intervista a TyC Sports direttamente dalla sua abitazione in Cina. E l'Apache si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, spiegando il suo punto di vista, rispondendo per le rime ad alcuni suoi detrattori, tra cui Roman Riquelme, e parlando anche del possibile ritorno in Argentina e in Nazionale.

Tevez rompe il silenzio

Prima di tutto Tevez ha raccontato i motivi della sua scelta, dal suo punto di vista non dettati esclusivamente dai soldi. La sua decisione di vivere questa nuova esperienza nel campionato cinese - che tempo fa aveva definito un po' complicato per via del diverso modo di concepire il calcio - è nata per il calo degli stimoli con la maglia del Boca Juniors:

Si è parlato molto tempo del mio addio e voglio chiarire alcune cose. Quando è arrivata l’offerta, la mia prima reazione è stata quella di dire no, al mio procuratore risposi negativamente. La decisione finale l’ho presa dopo l’ultima partita. In quel momento ho detto a Vani (sua moglie, ndr) che ce ne saremmo andati. Mia figlia mi ha chiesto fino all’ultimo momento di restare, ma credevo di non avere la forza per continuare e avrei fatto del male al Boca. Penso che il mio silenzio di questi mesi abbia dato più fastidio ai giornalisti che ai tifosi: a loro so di aver fatto male, avrebbero voluto vedermi sempre con la maglia del Boca Juniors.

Poi l'argentino argomenta ancora il suo ragionamento:

Io ho sempre dato tutto me stesso al Boca, ma quando non hai più fame di gloria diventa tutto più difficile. Sarebbe stato facile rimanere e vivere come se niente fosse, con persone che mi amavano a prescindere da cosa facessi in campo. Ma io non sono così. Se indosso quella maglia, devo farlo per tornare negli spogliatoi quasi morto dopo ogni partita.

Un possibile ritorno

Nonostante questo l'Apache non esclude di tornare un giorno in Argentina. Magari a dicembre, incalza il giornalista:

Sinceramente non lo so cosa farò da qui alla fine dell’anno. Mi mancano la mia casa, i miei amici, l’asado, la gente del Boca, la Bombonera. Ma in Cina ho guadagnato altre cose che in Argentina avevo perso, come potermi fare una passeggiata con i miei figli ad esempio. Poi ho potuto prendere per la prima volta la metropolitana in vita mia. Se mi dovesse tornare il desiderio di vincere, chiederò al presidente Angelici di farmi tornare al Boca Juniors. Mi restano due o tre anni per continuare a giocare.

Con il presidente del Boca c'è sempre un grande legame. Tant'è che Tevez gli diede anche un prezioso consiglio per il futuro:

Ad Angelici dissi che per me Gabriel Heinze (ora all'Argentinos Junior, ndr) sarebbe diventato il nuovo Bielsa.

Farà bene a tenerne conto Angelici, anche perché un suggerimento lo aveva dato anche alla Juventus:

Quando la Juve mi chiese un consiglio, non ho avuto dubbi nel raccomandare Dybala.

Tevez con la maglia del Boca Juniors prima di andarsene in Cina

Attacco a Riquelme

Una delle parti più interessanti dell'intervista a Carlos Tevez è poi quella in cui risponde una volta per tutte a Riquelme, che lo aveva criticato duramente quando scelse di trasferirsi allo Shanghai Shenhua:

Riquelme è una parte di storia del Boca Juniors, un idolo dentro lo stadio. Ma fuori dal campo lascia molto a desiderare. Le sue parole non fanno mai bene alla squadra. Lui cerca sempre di abbattere i giocatori del Boca e critica lo staff tecnico. Quando i risultati sono negativi, si sente autorizzato a distruggere tutto, mentre quando il River Plate va bene, non fa altro che elogiarlo. È stato un anno e mezzo a parlare male di me e dei miei compagni di squadra. Quando lui se n’è dovuto andare, però, se n’è andato senza problemi. Da fuori è facile parlare. Ricordo che quando era un giocatore non aveva nessun giornalista amico, oggi va a mangiare a pranzo insieme a loro. Io accetto la critica, ma solo quando è posta con educazione.

Infine, un'ultima battuta sull'Argentina di Sampaoli e la possibilità di tornare a vestire la maglia della nazionale: