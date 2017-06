Il CD Serranos, società della periferia di Valencia, ha licenziato l'allenatore della squadra Under 11 dopo una vittoria per 25-0 sul Benicalap. "Poco sportivo"

8 ore fa di Luca Guerra

Vincere aiuta a consolidare la propria posizione in panchina? Chiedetelo a Pau Cercos, allenatore della selezione Under 11 della squadra di calcio a 8 del Club Deportivo Serranos, società della periferia di Valencia che due weekend fa, nell'ultimo turno di campionato della categoria "Benjamin C", ha superato per 25-0 i pari età dell'Union Deportiva Benicalap.

La vittoria ottenuta dai giovani calciatori, di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, del Serranos non è infatti stata gradita dai vertici del club. La ragione? Lo scarso rispetto per gli avversari, umiliati dal punteggio finale. Così, sul tavolo di Cercos pochi giorni dopo è arrivata una lettera di licenziamento.

Un episodio che ha dell'incredibile, per quanto inedito. L'allenatore dell'Under 11 del CD Serranos si è difeso, spiegando che gli avversari del Benicalap avevano adottato una tattica scriteriata, limitandosi ad attaccare e aprendo spazi nei quali i giovanissimi calciatori del Serranos si erano infilati con successo. Una lettura che non ha convinto il club, come spiegato da Pablo Alcaide, uno dei responsabili del settore giovanile, intervistato da El Pais:

Nelle nostre idee c'è il rispetto per gli avversari: oltre ai risultati e al gioco, l'allenatore deve trasmettere questo concetto ai giovani calciatori. In questi casi non è facile spiegare a un bambino che è meglio fare 11 o 12 passaggi consecutivi prima di tirare in porta, ma fa parte del lavoro di un educatore. Il nostro allenatore non ha gestito bene la situazione.

La decisione del CD Serranos ha presto spaccato l'opinione pubblica. Quello di Cercos è stato un comportamento troppo professionale o poco sportivo? A sciogliere l'interrogativo ha provato lo stesso allenatore, per voce del proprio legale, Daniel Revenga:

Non ha mai incoraggiato i suoi giocatori ad incrementare il vantaggio. Gli ha anche chiesto di smettere di pressare nella metà campo avversaria. Ma gli avversari non avevano cambi, continuavano ad attaccare e hanno lasciato troppi spazi.

Certamente, gli avversari di turno non erano nuovi a ko roboanti: con la sconfitta rimediata il 3 giugno, il Benicalap ha infatti archiviato la stagione dei "Benjamin C" con zero punti in classifica e 247 gol al passivo in 30 partite. Nelle categorie baby in Spagna i risultati con larghissimo scarto fra due squadre non sono insoliti e spesso i responsabili tecnici delle formazioni giovanili interrompono la notifica di gol e marcatori di turno sul tabellino, generando le lamentele dei genitori di turno. Un paradosso evidenziato dalla Federazione Calcistica di Valencia:

Quando rivediamo le liste dei marcatori, spesso riceviamo telefonate di genitori che vogliono segnalarci il numero esatto di reti realizzate dai propri figli.

Per Pau Cercos, un 25-0 da ricordare. Come quello che gli è costato il posto.