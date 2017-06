I Saints hanno scelto un modo originale per lanciare i loro kit 2017-18. C'è anche Manolo Gabbiadini fra i calciatori protagonisti delle strisce.

1 condivisione 5 stelle

2 ore fa di Alberto Casella

Per il lancio dei suoi nuovi kit, quelli della stagione 2017-18, il Southampton ha optato per una via decisamente originale, pubblicando sul proprio sito web una serie di cartoni animati in cui un gruppo di giocatori aiuta a svelare il design delle nuove tenute.

I Saints hanno terminato la scorsa stagione nella parte sinistra della classifica di Premier League, a un più che onorevole ottavo posto, appena dietro, sia pure a grande distanza, all'Everton che chiudeva il treno delle prime sette della graduatoria. In Europa League, invece, erano stati eliminati nella fase a gironi nonostante due vittorie e due pareggi.

Il risultato negativo in Europa, unito a un gioco ritenuto troppo difensivo per la Premier - solo cinque squadre del campionato inglese hanno segnato meno delle 41 reti realizzate dal Southampton - e al cattivo rapporto che Claude Puel aveva con alcuni giocatori hanno portato, un po' a sorpresa, nei giorni scorsi all'esonero del tecnico francese.

#SaintsFC can today confirm that it has terminated the contract of Claude Puel with immediate effect: https://t.co/J91VRXhBFA — Southampton FC (@SouthamptonFC) June 14, 2017

Southampton: scelto un cartoon per presentare le nuove maglie

Quasi contemporaneamente all'addio a Puel, il Southampton ha presentato i cartoon. Si tratta di una mini-serie con protagonisti quattro dei calciatori più rappresentativi dei Saints: Ryan Bertrand, Fraser Forster, Maya Yoshida e Manolo Gabbiadini, con un piccolo cameo della leggenda del club, Matt Le Tissier. Nella trama l'agguerrito quartetto si trova a dover recuperare le strisce che erano state sottratte da un nemico non ben identificato.

Presentati i kit per la prossima stagione, ora il Southampton sta lavorando alla sostituzione di Puel. Il tempo stringe e i Saints non possono rimanere troppo tempo senza un manager che dia anche le indicazioni per il mercato: il nome più gettonato è quello di Marco Silva, appena retrocesso con l'Hull, ma il sogno è Tomas Tuchel che, lasciato il Borussia Dortmund, non ha ancora trovato una panchina.