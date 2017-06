In un'intervista a Marca l'esterno spagnolo ha parlato del campione del Barcellona. Secondo Asensio la squadra non deve essere toccata: "Siamo perfetti così".

4 ore fa di Daniele Rocca

Un gol in finale di Champions League. Non quello decisivo, vero. Ma in quanti possono vantare tale privilegio ad appena 21 anni di età? Non molti, ecco perché il sorriso sul volto di Marco Asensio è più che giustificato. Uno dei calciatori più promettenti della rosa del Real Madrid.

Su questo non c'è dubbio. Lo dicono i numeri. Tra i non titolari, è stato tra i calciatori più impiegati. Spesso chiamato in causa dalla panchina, si è sempre fatto trovare pronto. Velocità, dribbling e anche un gran tiro da fuori.

Per tutti questi motivi, il Real Madrid sta meditando molto in merito al suo futuro. Nelle ultime ore Asensio dovrebbe aver trovato l'accordo con il club: per lui è pronto un contratto fino al 2023. Per la firma c'è tempo, prima bisogna pensare all'Europeo Under 21 con la Spagna.

In questa stagione Asensio ha giocato 38 partite segnando 10 gol, compreso quello in finale contro la Juventus

Real Madrid, Asensio 'stuzzica' Messi

Prima di partire per rispondere alla convocazione della sua Nazionale, Asensio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Marca per analizzare sia la stagione del Real Madrid che la sua personale. Ma a destare maggior interesse sono le parole dell'esterno spagnolo su Messi.

Se porterei Messi al Real Madrid? Non adesso, non si adatterebbe alla nostra squadra. Se dovessimo rimanere così andremo benissimo anche senza Messi. Siamo perfetti.

"¿Ficharía a Messi para el Madrid?" Asensio nos sorprende con su respuesta https://t.co/AfR5Sqe758 pic.twitter.com/RrTxZibYla — MARCA (@marca) June 15, 2017

Difficile dargli torto. I risultati stagionali danno ragione ad Asensio, anche se poche squadre al mondo possono permettersi di snobbare il numero 10 del Barcellona. Questione di facciata, ci mancherebbe. La rivalità tra Real Madrid e blaugrana va avanti a colpi di frecciatine. Strano che stavolta non siano coinvolti Sergio Ramos e Pique...