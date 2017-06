Un sito britannico ha fatto i conti in tasca all'ultimo calciomercato delle squadre di Premier League. Ibra, pur con stipendio altissimo ha dato un'ottima resa.

1 condivisione 5 stelle

2 ore fa di Alberto Casella

In Premier League, è noto, le società possono permettersi di non badare a spese o quasi. E non solo i top club, quelli che lottano per il titolo o almeno per il posto in Champions League, ma anche quelli che veleggiano nella parte destra della graduatoria, dalle neopromosse in su, Hull City e Burnley compresi, per fare qualche nome.

L'equa distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi consente a tutti almeno sulla carta di acquistare giocatori che in altri campionati non sarebbero alla portata di club di pari grado. Un esempio? Vi immaginate il Chievo che offre 31 milioni di euro al Liverpool per prendere Benteke come ha fatto il Crystal Palace? O l'Empoli che si prende Shaqiri scucendo 17 milioni senza battere ciglio come si era potuto permettere lo Stoke?

Poi naturalmente anche in Premier League non è che tutte le ciambelle riescano col buco né che siano tutti geni: a fronte di un Ibrahimovic che, pur con l'ingaggio faraonico accordatogli dal Manchester United, ti garantisce una resa altissima in gol realizzati, ci sono casi come quello di John Stones, strapagatissimo quanto deludente nel Manchester City.

133 Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Watford v Manchester City Premier League 2016 2017-foto-134

Chiudi 1 di 133

Premier League, i conti in tasca: Ibrahimovic un affare, Stones un buco

A fare i conti in tasca, se non proprio le pulci, all'ultimo calciomercato delle squadre di Premier League ha pensato il sito inglese myVoucherCodes.co.uk. Prendendo in esame i 50 trasferimenti più costosi di tutto il campionato, cartellino e stipendio inclusi, l'indagine ha premiato le campagne di calciomercato di Middlesbrough e Stoke, mentre le meno remunerative sono risultate quelle di Leicester, Manchester City e Manchester United.

5 Facebook Twitter Pinterest Il 26 novembre il gol che permette di pareggiare il vantaggio iniziale del West Ham nella partita di Premier League

Facebook Twitter Pinterest In Ucraina, l'8 dicembre contro lo Zorya in Europa League: il 2-0 che chiude il discorso

Facebook Twitter Pinterest Il 2-1 decisivo sul Crystal Palace a Selhurst Park lo scorso 14 dicembre

Facebook Twitter Pinterest Il 26 dicembre all'Old Trafford contro il Sunderland arriva il 2-0 che contribuisce al 3-1 finale

Facebook Twitter Pinterest Il 19 febbraio 2017, il quinto gol sull'asse Pogba-Ibrahimovic che vale il 2-1 sul Blackburn in FA Cup

Chiudi 1 di 5

La resa degli attaccanti

Il club di Mourinho, che con 21.904 sterline spese a minuto giocato fa meglio appunto solo del Leicester (29.969) e del City (26.816), ha però azzeccato un acquisto molto remunerativo. Zlatan Ibrahimovic, infatti, ha apportato una resa altissima: un suo gol è costato alla società "appena" 672.941 sterline, secondo in graduatoria soltanto a Llorente (593.333), ma infinitamente meno del citato Benteke (2 milioni e 216mila) o di Ayew che ha passato i 4 milioni di sterline. E questi sono quelli che hanno offerto il miglior rapporto qualità-prezzo. Se andiamo a vedere i peggiori, colpisce la resa disastrosa di Borja Baston: il suo unico gol in stagione è costato allo Swansea quasi 18 milioni di pound.

Borja Baston e Llorente, due facce opposte della "medaglia" Swansea

Difesa e centrocampo

Ma il sito ha elaborato anche i criteri per valutare difensori e centrocampisti. Per uno come John Stones, che il Manchester City aveva pagato 48 milioni di sterline, è stato calcolato un costo a tackle di 292.777 pound, quasi il doppio del secondo, Mustafi (161.959). A centrocampo grandissima resa in Premier League per Matt Phillips che ha ripagato alla grande l'investimento fatto dal Wba: ogni sua rete o occasione da lui creata ha pesato per 366mila pound contro i 17 milioni di Sissoko del Tottenham. Di Paul Pogba nessuna notizia.