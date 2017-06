Vi presentiamo la Confederations Cup, la coppa del Re Fahd, monarca e primo ministro saudita: siamo nel 1992, la prima volta a Riyadh, il primo gol, poi l'arrivo della Fifa.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Luca Capriotti

Tornare alle origini della Confederations Cup vuol dire trovarsi in uno scenario piuttosto moderno in realtà, con un qualche deja-vù nemmeno troppo ardito.

Non solo per la data di nascita, riconosciuta poi in maniera retroattiva dalla FIFA risalendo al 1992, anno della prima Confederations Cup.

Piuttosto per la concezione che c'è alla base: un calcio poco conosciuto che cerca di finire sulla cresta dell'onda, con ampi finanziamenti. Ieri era Arabia Saudita, oggi Cina, Stati Uniti, vi dicono niente?

Confederations Cup: la Coppa Re Fahd e il riconoscimento Fifa

Tutto inizia con Re Fahd. Che in realtà si chiama Fahd bin Abdulaziz Al Saud, è figlio del monarca saudita Abd Al-Aziz, e di professione farà anche lui il re. La sua educazione è a dir poco elitaria: il padre ha da poco istituito la Scuola dei Principi di Riyad. Il nome non mente: l'istituto è stato fondato appositamente per l'educazione dei membri della Casa di Sa'ud. E Fahd è il primo che ne diviene fortunato beneficiario.

Il caro Fahd, per dire, ancora principe, mette la sua firma sullo Statuto della Nazioni Unite e partecipa come rappresentante di famiglia all'incoronazione di Elisabetta II. Capirete che per lui rilanciare il calcio saudita è un pensiero laterale (fondante comunque su una qualche vicinanza all'Occidente - Stati Uniti - e di identità nazionale), ma importante in ottica strategica (come lo è per la Cina e forse anche per gli USA).

Per questo, con un lato di auto-celebrazione comunque presente, lancia nel 1992 la Fahd Cup. Che risponde alla precisa domanda: come faccio a far scendere in campo le grandi squadre vincitrici delle principali competizioni continentali contro Arabia Saudita? E la risposta è semplice: le invito a casa mia, alla Coppa che porta il mio nome, a giocare contro la mia nazionale.

Re Fahd coinvolto in amabilissime chiacchiere con Bush padre

E allora andiamo alle origini: chi ha rifiutato, chi è andato a giocarsi in Arabia Saudita la prima Confederations Cup, quando ancora non si chiamava così? Innanzitutto, non era di certo una competizione estiva: come avrebbe potuto? In Arabia Saudita, di questi tempi, si toccano picchi di 46°: per questo la prima Confederations Cup è stata giocata in ottobre: dal 15 al 20 del 1992 (non la famosa serie televisiva). Una sola città, Riyadh, un solo stadio, ovviamente con il nome del re (King Fahd International Stadium ), 67mila posti, un formale basic. Semifinali, due finali e tutti a casa. Una squadra non partecipò: l'Olanda che aveva vinto l'Europeo. A quel punto parteciparono:

Arabia Saudita (Paese ospitante e vincente della Coppa d'Asia 1988)

Stati Uniti (vincente della CONCACAF Gold Cup 1991)

Argentina (vincente della Copa América 1991)

Costa d'Avorio (vincente della Coppa delle Nazioni Africane 1992).

Ma questa è un'altra storia, non ha nulla a che vedere con le origini della Confederations Cup. Dal '97 la FIFA ha deciso di dare un senso di ufficialità alla competizione, validando in maniera retroattiva tutte le precedenti edizioni, dandogli cadenza biennale prima, quadriennale poi. La prima partita in assoluto, quella tra gli USA e la squadra di casa, si gioca in uno stadio stracolmo, in un'atmosfera strana, come racconta Caligiuri, difensore del Friburgo:

Lo stadio era incredibile. Dagli spogliatoi al terreno di gioco, sino alla cornice ambientale. Ma una cosa ci colpì in particolare: faceva molto freddo. Così cominciammo a scaldarci e mentre lo facevano notammo lo strano comportamento della folla: continuavano ad alzarsi e sedersi. Tutti in quel momento ci chiedemmo: cosa sta succedendo? Poi voltammo lo sguardo in tribuna dove vedemmo un’ampia zona agghindata con un grosso trono. Quella era la zona del Re, che continuava ad alzarsi e sedersi cercando di vedere il riscaldamento del portiere. A quel punto fu tutto chiaro, era lui a condurre le danze.

Strano vero? Era proprio re Fahd a condurre il ritmo delle involontarie "ola" che creava con i suoi movimenti da tifoso. Il rigore con cui l'Arabia sblocca il match contro gli USA (definito dall'allora portiere statunitense Meola "tutta una finta") lo segna Fahad Al-Bishi, bandiera dell’Al Nasr. Poi i padroni di casa, spinti dal pubblico, dilagheranno con altre due reti. Per farvi capire l'atmosfera alle origini della Confederations Cup, all'alba di questa competizione, era questa:





Freddina no? Non è bastata per avere la meglio dell'Argentina in finale, una squadra oliata, dura in difesa e spettacolare in attacco, con l'intesa ideale tra Caniggia e Batistuta, tutta chioma, tecnica e potenza. Quella volta neppure le ola involontarie di Re Fahd ebbero un qualche effetto sul match. Per una volta, neppure Re Fahd, neppure i suoi petroldollari hanno avuto la meglio. Contro questi due in foto (e sì, quello in mezzo è Guardiola) neppure lui ha potuto molto. Solo il tempo ha potuto, ed è un peccato che alla fine vinca sempre.