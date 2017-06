Nonostante la doppietta messa a segno con la sua Ducati, il campione del mondo in carica snobba il pilota italiano: "Vedo più pericolosi Vinales, Rossi e Pedrosa".

133 condivisioni 0 stelle

3 ore fa di Daniele Rocca

Non ha mai smesso di crederci, Andrea. Alla sua decima stagione in MotoGP, Dovizioso sta iniziando a togliersi più di qualche soddisfazione. Oltre al podio nella gara inaugurale del Qatar, il pilota forlivese ha tagliato il traguardo davanti a tutti sia al Mugello che al Montmelò.

Elogiato da colleghi e addetti ai lavori, il Dovi sa benissimo che non bastano due vittorie a cambiare la stagione. Ma il secondo posto nella classifica del mondiale MotoGP dà una bella spinta a livello motivazionale.

I punti che lo separano dal vertice sono 7, con Vinales che non può certo dormire sonni tranquilli. Nonostante l'eccellente percorso intrapreso da Dovizioso, c'è chi non crede possa arrivare fino in fondo. Ovvero competere per la vittoria del titolo. È il caso di Marc Marquez, che non si è detto preoccupato della concorrenza dell'italiano.

MotoGP, Marquez 'snobba' Dovizioso

A margine dell’evento #CantStop Challenge, un biathlon a cui Marquez ha partecipato sul circuito del Montmeló, il campione del mondo ha rilasciato una breve intervista al 'Mundo Deportivo' in cui ha analizzato la lotta al vertice della MotoGP:

Dovizioso è andato molto forte nelle ultime gare, è molto competitivo. Però onestamente, con tutto il rispetto, vedo più pericolosi Vinales, Rossi o il mio compagno di team Pedrosa.

A prescindere dalle sue dichiarazioni, è innegabile che sia Dovizioso che la Ducati abbiano fatto un importante passo in avanti. Che però, sempre a detta di Marquez, non rappresenta un pericolo nell'immediato: