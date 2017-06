Promosso dalla EFL, il servizio streaming digitale trasmetterà in diretta oltre 1500 partite con la qualità dell'HD. Le serie minori inglesi non saranno più un tabù.

3 ore fa di Andrea Pettinello

Il calcio inglese è sempre al top. Saranno i ricchissimi diritti televisivi, saranno gli stadi pieni e una politica di merchandising molto più vicina alle esigenze dei tifosi, saranno le cascate di sterline che i businessmen decidono di investire ogni anno sul territorio inglese, quel che è certo è che la Premier League e le altre leghe professionistiche d'oltremanica sono sempre un passo avanti rispetto agli altri campionati.

Qui non si parla della bravura dei giocatori o della bellezza in sé dei campionati (che riteniamo essere soggettiva) ma bensì del calcio inglese come prodotto. Premier League ed English Football League (la lega che riunisce Championship, League One e League Two) hanno capito nel corso degli ultimi anni quanto il calcio in Inghilterra, e nel Regno Unito in generale, sia amato e apprezzato all'estero.

E nonostante i top club abbiano vissuto un periodo di appannamento, in particolare in ambito europeo, il numero di appassionati è aumentato in maniera costante, portando le società a ragionare sotto un'ottica differente. Non bisogna mai dimenticarsi che gli inglesi questo sport lo hanno inventato e sono sempre stati a primi ad avere il coraggio di avanzare a un livello superiore.

iFollow, la piattaforma digitale che rivoluziona la Football League

I club d'oltremanica hanno capito in fretta quanto il loro calcio abbia un mercato fiorente al di fuori dei confini nazionali, agendo di conseguenza per adattarsi anche dal punto di vista tecnologico a un mondo che oramai cambia e si evolve giorno dopo giorno.

E il primo step verso la nuova era è rappresentato da iFollow, una piattaforma di streaming digitale, promossa dalla EFL, che permetterà ai milioni di appassionati residenti all'estero di seguire in diretta tutte le partite stagionali di una delle squadre della Football League. Come? Basterà avere un computer, una connessione internet e sottoscrivere un abbonamento di 110 sterline, valido ovviamente fino a fine stagione.

Un recente sondaggio condotto proprio dalla EFL ha rivelato quante siano realmente le persone interessate ai campionati minori inglesi ma soprattutto quante di loro sarebbero felici di pagare l'abbonamento per seguire la loro squadra del cuore. Su 1600 votanti, oltre il 73% si è detto favorevole all'iniziativa.

Ben 61 dei 72 club appartenenti alla Football League hanno aderito e saranno quindi parte integrante della piattaforma, mentre per gli altri 11 sarà comunque attivo un servizio streaming privato, anche quello a pagamento, al quale si potrà accedere registrandosi sui rispettivi siti internet.