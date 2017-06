Spagna favorita, Germania e Italia un passo dietro. E le altre? Ecco 5 stelline meno conosciute che potrebbero guidare le outsider a un risultato clamoroso.

L'attesa è finita. Oggi iniziano gli Europei Under 21 in Polonia: si parte con Svezia-Inghilterra, mentre in serata i padroni di casa ospiteranno la Slovacchia. Domani sarà la volta del Gruppo B, con Spagna e Portogallo, impegnate rispettivamente contro Macedonia e Serbia.

Domenica a Cracovia l'esordio dell'Italia di Di Biagio con la Danimarca. Ad aprire il Girone C, invece, sarà Germania-Repubblica Ceca. Gli spagnoli sono i favoriti per la vittoria finale, ma i tedeschi e gli azzurrini sono pronti ad approfittare di un passo falso delle 'Furie Rosse'.

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle stelle degli Europei Under 21. Vi avevamo già svelato la Top 10 dei talenti che vedremo in Polonia, ma abbiamo voluto dare spazio anche ai giovani meno conosciuti. E soprattutto, con il compito di trascinare le nazionali con minor blasone.

Europei Under 21, occhio ai talenti

Polonia - Bartosz Kapustka (Leicester)

Orfana di Milik e Zielinski, le speranze della Polonia padrona di casa sono tutte sul talento del Leicester. Dribbling e fantasia, il club inglese lo aveva acquistato dal KS Cracovia per cautelarsi in caso di partenza di Mahrez. Il classe '97 ha già esordito in nazionale maggiore, sfoggiando i suoi colpi agli Europei dello scorso anno. In gol nelle prime due apparizioni con la maglia biancorossa contro Gibilterra (Qualificazione a Euro 2016) e Islanda (amichevole).

Svezia - Pawel Cibicki (Malmö)

Un nome che di svedese ha ben poco. Suo padre infatti è polacco, la madre scandinava. In possesso della doppia cittadinanza, nelle nazionali giovanili ha sempre preferito giocare per la Polonia. Almeno fino agli Europei Under 21, in cui sarà il punto di riferimento dei campioni uscenti. Seconda punta classe '94 forte con entrambi i piedi, ha segnato 4 gol nelle prime 12 giornate del campionato svedese.

Slovacchia - Laszlo Benes (Borussia 'Gladbach)

Per senso del gol e facilità negli inserimenti c'è già chi lo paragona a Marek Hamsik. È l'emblema del proverbiale 'se il buongiorno si vede dal mattino'. Al suo esordio in Bundesliga da titolare ha segnato il gol vincente contro l'Herta Berlino: protagonista del finale di stagione con 8 presenze nelle ultime 10 partite del campionato tedesco. Il trequartista che il prossimo 9 settembre compierà vent'anni è arrivato in Germania dallo Zilina. Ha fatto tutta la trafila con la Slovacchia, dall'Under 16 alla nazionale maggiore.

Macedonia - Enis Bardhi (Ujpest)

Qualità tecniche fuori dal comune per un jolly di centrocampo votato al gioco offensivo. Lo dicono i numeri della sua ultima stagione: 12 gol e 7 assist, niente male per una mezz'ala trasformata in trequartista. Spetterà al classe '95 il compito di trascinare la nazionale del ct Milevski, qualificata per la prima volta nella sua storia alla fase finale degli Europei Under 21. Su di lui gli occhi di Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk.

Danimarca - Marcus Ingvartsen (Nordsjaelland)

Una carriera, seppure breve, tutta nel Nordsjælland: dalle giovanili alla prima squadra. L'esordio tra i grandi nel 2013, all'età di 17 anni. Nelle prime quattro stagioni nel calcio che conta, il ragazzone danese ha giocato 76 partire segnando 30 gol. Niente male per uno nato il 4 gennaio 1996. Numeri importanti anche con la Nazionale Under 21: nelle nove gare disputate, Marcus ha timbrato 8 volte il cartellino.